Fêmkirina Cookies û Polîtîkayên Nepenîtiyê

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, cookies bûne parçeyek bingehîn a ezmûna meya serhêl. Gava ku hûn serdana malperek dikin û pêvekek vedibêjin ku ji we dipirse ku hûn cookies qebûl bikin, ew bi rastî tê çi wateyê? Werin em li cîhana cookies û polîtîkayên nepenîtiyê bigerin da ku têgihiştinek çêtir bistînin.

Cookies pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku hûn serdana malperekê dikin li ser cîhaza we (komputer, smartphone, an tablet) têne danîn. Van pelan agahdariya li ser çalakiya geroka we, bijare, û daneyên din hene ku dikarin ji xwediyên malperê re bibin alîkar da ku navîgasyona malperê zêde bikin, reklaman kesane bikin, û karanîna malperê analîz bikin.

Dema ku hûn çerezan dipejirînin, hûn destûr didin ku malper vê agahiyê hilîne û pêvajoyê bike. Ev dihêle ku malper tercihên we bi bîr bîne û ezmûnek gerokek guncantir û bêkêmasî peyda bike. Mînakî, heke we vebijarka moda tarî li ser malperek hilbijartibe, çerezek dê tercîha we bi bîr bîne û her gava ku hûn biçin malperê bi moda tarî ya çalakkirî bar dike.

Lêbelê, pêdivî ye ku meriv encamên pejirandina cookies fêm bike. Bi destûrdayîna malperan ku çalakiya weya serhêl bişopînin, hûn bi bandor wan bigihîjin agahdariya kesane. Vê yekê fikarên li ser nepenîtiyê zêde kiriye, dibe sedema pêkanîna polîtîkayên nepenîtiyê.

Polîtîkayên nepenîtiyê diyar dike ka malper çawa daneyên ku bi riya cookie-yan hatine berhev kirin bikar tînin û diparêzin. Van polîtîkayan zelaliyê peyda dikin û bikarhêneran di derbarê armanca berhevkirina daneyan de, ku dane bi kê re têne parve kirin, û çawa têne hilanîn û parastin agahdar dikin. Bi vekolîna van polîtîkayan, bikarhêner dikarin di derbarê nepeniya xweya serhêl de biryarên agahdar bidin.

Girîng e ku hûn bala xwe bidinê ku hûn li ser vebijarkên xweya cookie kontrol dikin. Piraniya malperan vebijarka birêvebirina vebijarkên razîbûna cookie-yê pêşkêş dikin, ku dihêle hûn cookie-yên ne-bingehîn red bikin an razîbûna taybetî ji bo cûreyên cûda yên cookie peyda bikin.

Di encamê de, cookies di zêdekirina ezmûna meya serhêl de rolek girîng dileyzin. Lêbelê, têgihîştina encamên û vekolîna polîtîkayên nepenîtiyê dikare bikarhêneran hêzdar bike ku nepeniya xweya serhêl bi bandor biparêzin.

Definitions:

- Cookies: Pelên nivîsê yên piçûk ên ku agahdariya li ser çalakiya geroka bikarhênerek li ser malperek tomar dikin.

- Polîtîkayên Nepenîtiyê: Belgeyên ku diyar dikin ka malper çawa daneyên bikarhêner berhev dikin, bikar tînin û diparêzin.

Çavkanî:

- Na