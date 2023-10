Gotarek vê dawîyê di Science Advances de cîhana balkêş a lingên kezebê vedikole. Di nihêrîna pêşîn de, meriv dikare bihesibîne ku lingên kezebê ji ber bêhêzbûna xwe ya bêserûber bi tenê qelew in, lê piştî lêkolîna bêtir, diyar dibe ku van lingan bi tevahî armancek cûda xizmet dikin.

Tiştên ku li ser kezebê lingên qelew xuya dikin bi rastî lingên sexte ne ku wekî "prolegs" têne zanîn. Van nebatên goştê yên hişk dibin alîkar ku kezeb li dora xwe bigere, dema ku lingên rastîn ên ku li nêzê rûyê wê ne, ji metamorfozê re têne veqetandin û dê di dawiyê de bibin lingên mezin ên mêş an perperikê.

Fikra ku ling dikare hem ji hêla anatomî û hem jî ji hêla fonksiyonê ve were pênase kirin, pirsên felsefî der barê lingê "rast" de derdixe pêş. Ma pêdivî ye ku ling ji hêla strukturê xweya laşî ve were destnîşankirin, an lingek fonksiyonel dikare wekî wusa were dabeş kirin jî heke ew taybetmendiyên kevneşopî yên lingê tune be?

Ev vedîtin di cîhana artropodan de, ku bi lingên xwe yên hevgirtî têne zanîn, bi tevahî ne ecêb e. Kêzik û arthropodên din bi gelemperî lingên xwe ji bo karên cihêreng vediguhezînin. Keştiyên avî lingên xwe veguherandine zozanan, mêşhingivên zozan lingên xwe wekî amûrên birrînê bikar tînin, û sedpeqên malê ji bo derzîlêdana jehrê çîpên xwe yên mîna lingan guherandine.

Di rewşa kezwanan de, ev lingên sexte wekî lenger dixebitin, û dihêle ku mexlûq gava ku ber bi pêş ve diçe bi rûberan ve girêdayî ye. Kevir ji lingên xwe vediqetin û ji nû ve girêdidin da ku xwe ber bi pêş ve bimeşin, li serê her lingê pêlavên gemarî yên bi navê çîtikan bikar tînin da ku girtina xwe biparêzin. Genên ku ji pêşkeftina van lingên sexte berpirsiyar in, bi kefçîyan re têne parve kirin, ku têkiliyên peşveçûyî yên di navbera celebên cûda de ronî dikin.

Dema ku ji hêla genetîkî ve tê axaftin, têgeha rastîniyê dibe ku ji bo van pêvekan pir girîng negire, di derbarê van lingên derbasbûyî de tiştek balkêş heye. Lingên caterpillar kurtedemek in, tenê di qonaxa kurmik de berî ku bibin metamorfozê hene. Ji ber vê yekê, gava din ku hûn rûbirûyê kezebekê bibin, kêliyekê bisekinin ku van lingên bilez û adaptasyona wan a bêhempa ji bo tevgerê binirxînin.

Çavkanî: Pêşveçûna Zanistî

Definitions:

Proleg: Lingek sexte ku li ser kêzikek ku ji bo tevgerê tê bikar anîn hate dîtin.

Lingên sîngê: Lingên rastîn ên kezebê, ku li nêzî rûyê wê ye, ku dê di dawiyê de bibe lingên mezinan ên mêş an perperikê.

Crochet: Paqijek barbar ku li ser serê pêlika kerpîçan heye, ku dibe alîkar ku girtina wê li ser rûyan ewle bibe.

Artropod: Komek ajalên bêwergir ku bi lingên hevgirtî ve têne xuyang kirin.