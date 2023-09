Parzemînên Yekem ên Gerdûnê Kengî Çêbûn?

Di lêkolîneke dawî ya bi sernavê "Kengê Yekemîn Parzemînên Derveyî?", Jane Greaves, profesora stêrnasiyê li Zanîngeha Cardiffê, çêbûna parzemînan di gerdûnê de vedikole. Parzemîn ne rawestayî ne; ew ji ber germa ku ji navika gerstêrkê tê, li ser mantoyê Dinyayê "difirin". Ev tevgera domdar a parzemînan ew e ku dibe sedema diyardeyên wekî tektonîkên plakaya.

Greaves armanc kir ku fêm bike kengê parzemînên yekem ava bûne û ev agahdarî çawa dikare di lêgerîna cîhanên niştecîh de bibe alîkar. Bi lêkolîna hebûna tektonîkên plakaya li ser gerstêrkên kevirî, wê hewl da ku îhtîmala parzemînan bişopîne. Germ di vê pêvajoyê de rolek girîng dilîze, ji ber ku gerstêrkên ku navika wan têra germ e, pirtir dibe ku xwedî tektonîkên plakaya çalak bin.

Li ser bingeha lêkolîna wê ya li ser stêrk û pêkhatina gerstêrkan, Greaves destnîşan kir ku tektonîkên pîleya Dinyayê bi qasî 3 mîlyar sal berê dest pê kiriye, ku ev yek bi qasî 9.5 mîlyar sal piştî damezrandina gerdûnê ye. Wê her weha kifş kir ku parzemînên pêşîn li ser stêrkên dîskê yên tenik, yên ku nisbeten ciwantir in û xwedan metalîtiya bilindtir in, bi qasî 2 mîlyar sal beriya parzemînan xuya bûn. Berevajî vê, stêrkên dîskê yên qalind, ku kevntir in û ji hêla metalê ve xizan in, hebûna parzemînan li dora 4 û 5 mîlyar sal berê ji ya Dinyayê nîşan didin.

Balkêş e, Greaves dît ku parzemîn li gerstêrkên din li gorî Dinyayê bi rêjeyek hêdîtir çêdibin. Ji bo destpêkirina damezrandina parzemînê hebûna germahiyek çêtirîn pêdivî ye. Ji ber vê yekê, Greaves pêşniyar dike ku stêrkên xwedan metalîbûna wan ji Rojê kêmtir dibe ku bibe sedema vedîtina gerstêrkên gerstêrkan ên bi parzemînan.

Ev lêkolîn rêyên nû ji bo stêrnasan vedike û têgihîştina me ya pêkhatina parzemînan di nav gerdûnê de zêde dike. Bi lêkolîna pergalên gerstêrk û şert û mercên ku ji bo pêkhatina parzemînê hewce ne, zanyar dikarin li cîhanên ku ji ya me wêdetir bigerin.

