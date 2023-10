Lêgerîna li Exoplanets: Kîjan Rêbaza Tespîtkirinê ya Herî Bibandor e?

By

Gerstêrkên derve, an gerstêrkên ku li derveyî pergala meya rojê hene, meraqa zanyar û raya giştî kişandiye ser xwe. Digel ku di van salên dawî de bi hezaran gerstêrkên derdor hatin keşfkirin, ew bi taybetî jî yên ku herî zêde bala wan dikişîne, hîn nebûna xwe didomînin. Ji ber vê yekê, em dikarin çi bikin ku rêbazên lêgerîna xwe baştir bikin? Tîmek zanyarên çînî armanc dike ku bersiva vê pirsê bide.

Zanyaran çar rêbazên sereke ji bo tesbîtkirina gerstêrkên derve bi kar anîne: Rêbaza derbasbûnê, rêbaza leza radial, astrometrî, û wênekêşana rasterast. Her rêbazek hêz û qelsiyên xwe hene û ji bo celebên stêrk û gerstêrkan çêtir e. Armanc ew e ku gerstêrkên bejayî yên li qadên jîngehê (HZ) yên stêrkên nêzîk bibînin. Ji bo ku diyar bikin ka kîjan rêbaz encamên çêtirîn dide, zanyarên Chineseînî lêkolînek bi sernavê "Potansiyela Tesbîtkirina Gerstêrkên Erdî yên Nêzîkî li HZ bi Rêbazên Cûda" pêk anîn.

Lêkolîner nimûneyek ji 2,234 stêrkên rêza sereke yên di nav tîrêjek 20 parsek de, ji xeynî dwarfên qehweyî û yên spî vekolîn. Dûv re wan ji bo her stêrkek deverên zindî yên dirêj hesab kirin û gerstêrkên mîna Erdê li van deveran derzî kirin da ku sînyalên potansiyel bikin. Armanca lêkolînê ew bû ku bi karanîna her metodek vedîtinê pêşbîniya herî zêde ya gengaz a gerstêrkên mîna Dinyayê bike.

Digel ku hemî rêbaz hêjayiyên xwe hene, lêkolîneran dît ku rêbaza leza radial ya herî bi bandor bû. Vê rêbazê amûrên mîna ESPRESSO-ya ESO-yê bikar tîne, ku îspat kiriye ku di tespîtkirina gerstêrkên derve de pir hesas e. Ji 252 gerstêrkên ku di nav tîrêjê lêkolînê de hatine dîtin, rêbaza leza radîkal a ku ESPRESSO bikar tîne 221 ji wan, di nav wan de çar gerstêrkên mîna Dinyayê hene.

Her çend rêbaza veguheztinê ya herî berhemdar e, li ser bingeha geometriyê tixûbên wê hene. Gerstêrka derbasbûyî ji bo tespîtkirinê divê di navbera stêrka xwe û xeta me ya dîtinê de derbas bibe, ku ji bo gerstêrkên di nav devera ku lê dijîn de kêmtir bandorker be. Lêbelê, rêbaza leza radial ji hêla geometrî ve ne sînorkirî ye, ew di tespîtkirina gerstêrkên di nav rêza xwestinê de serfiraztir dike.

Encamên lêkolînê girîngiya balkişandina lêgerîna me li ser stêrkên nêzîk tekez dike. Nêzîkbûn tesbîtkirin û tesdîqkirina gerstêrkên derve hêsantir dike, çavdêrî û lêkolîna bêtir hêsan dike. Teleskopên mîna Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) dikarin li ser atmosferên gerstêrkên derdor û nîşanên potansiyel ên jiyanê nihêrînên hêja peyda bikin.

Di encamnameyê de, lêgerîna dîtina gerstêrkên derve berdewam dike, û bi têgihiştina hêz û qelsiyên awayên cihêreng vedîtinê, zanyar dikarin nêzîkatiya xwe safî bikin. Rêbaza leza radîkal, digel pêşkeftinên di hesasiyetê de bi navgîniya amûrên mîna ESPRESSO, potansiyela sozdar peyda dike ji bo vedîtina bêtir gerstêrkên mîna Erdê di nav deverên niştecîh de. Her ku teknolojî bi pêş dikeve û têgihîştina me mezin dibe, lêgerîna gerstêrkên derve û vekolîna gerdûnê li derveyî pergala meya rojê bê guman dê keşfên balkêş derxe holê.

Lawikbêj

Pirs: Ji bo tesbîtkirina gerstêrkên derve çend rêbaz têne bikar anîn?

Çar rêbazên sereke ji bo tesbîtkirina gerstêrkên derve tên bikaranîn: rêbaza derbasbûnê, rêbaza leza radial, astrometrî, û wênekirina rasterast. Her rêbazek avantajên xwe hene û ji bo celebên stêrk û gerstêrkan çêtir e.

Pirs: Çima stêrkên nêzîk di lêgerîna gerstêrkên derve de girîng in?

Stêrkên nêzîk ji ber ku ew ji me nêzîktir in hêsantir têne dîtin û piştrast kirin. Ew di heman demê de rê didin çavdêriyên şopandinê yên berfirehtir, wek karakterîzekirina atmosferên exoplanet û lêgerîna li nîşanên potansiyel ên jiyanê.

Pirs: Kîjan rêbaza tespîtkirinê ji bo dîtina gerstêrkên mîna Dinyayê li deverên ku lê dijîn herî bi bandor e?

Lêkolîna ku di vê gotarê de hatî behs kirin hate dîtin ku rêbaza leza radîkal, bi taybetî bi karanîna amûra ESPRESSO ya ESO, ji bo tespîtkirina gerstêrkên mîna Erdê di nav devera niştecîh de ya herî bi bandor bû. Ev rêbaz di lêkolînê de hejmara herî zêde ya tespîtan pêk tîne.