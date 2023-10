Vekirina Veşartiyên Herêmên Jidayikbûnê yên Stêrk: Awirek di hundurê Nebula Carina de

By

Nebuleyên ku stêrk çêdikin her gav stêrnasan dikişîne ser xwe, lê xwezaya wan a mijûl û hebûna ewrên gaz û tozê çavdêriya çalakiya ku di hundurê de pêk tê dijwar dike. Lêbelê, bi saya pêşkeftinên di teknolojiyê de, tîmek lêkolîner di van demên dawî de li ser Nebula Carina bi karanîna Rêzeya Milîmetreya Mezin a Atacama (ALMA) vedîtinên berbiçav kirin.

Bi rêberiya Ph.D. xwendekar Geovanni Cortes-Rangel ji Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca li Meksîkayê, tîmê bala xwe kişand ser Stûnên Nebula Carina, deverek ku bi çalakiya xwe ya tund a jidayikbûna stêrkan tê zanîn. Di nav vê herêmê de, du komikên stêrk ên mezin, Trumpler 14 û Trumpler 16, li dîmenê serdest in, ku tîrêjên ultraviyole hêzdar diweşînin.

Bi lêkolîna derketinên molekulî, an jetên ku ji tiştên di nav stûnan de derdikevin, lêkolîner karîbûn di derheqê pêvajoyên ku di vê zarokxaneya jidayikbûna stêrkan de diqewimin de têgihiştinê bistînin. Radyoya stêrkên germ ên tîpa O yên di komikên stêrkan de stûnên tozbar ronî dike û peyker dike, hebûna protostêrk, dîskên protogerstêr û jetan eşkere dike. Van hawîrdorên tund fersendek bêhempa pêşkêşî dikin ku li pişt perdeya gaz û tozê li ser çêbûna stêrkên nûbûyî lêkolîn bikin.

Yek ji encamên sereke yên lêkolînê pîvandina girseyên dîskên stêrkan ên li dora stêrkên ku nû çêdibin, û hem jî berferehiya derçûn an jetên molekulî bû. Tîmê keşif kir ku çavkaniyên van jetê protostêrên bi girseya kêm an navîn in. Gava ku ev stêrkên pitik çêdibin, maddeya ku diherike germ dibe û di herikîna dupolar de li ser tebeqeya spina ya protostêrê derdikeve. Lihevketina bi gaz û toza derdorê gazên di nebulan de heyecan dike û dibe sedema ronîkirina wan.

Ev jetên ku leza wan di saetê de bi sed hezaran kîlometroyan dibe, bi navê Herbig-Haro Objects têne zanîn. Navê wan ji stêrnas George Herbig û Guillermo Haro, yên ku yekem car ew bi berfirehî lêkolîn kirin, ev tişt pêkhateyên bingehîn ên pêvajoya zayîna stêrk in.

Bi analîzkirina daneyên ALMA-yê, lêkolîneran çend çavkaniyên kompakt nas kirin ku tîrêjên bi dirêjahiya pêlê mîlîmetre derdixin, ku wekî tiştên Herbig-Haro têne zanîn. Wan her weha derketinên karbonmonoksîtê yên bi van tiştan re têkildar dîtin. Tiştek bi taybetî girîng HH 666 e, ku tê de jetên zivirî yên bi dirêjahiya 10 salên ronahiyê dirêj dibin û li ser bandora nebulaya derdorê şokên mezin çêdikin.

Vedîtinên ku di nav Nebula Carina de hatine çêkirin, di derbarê çêbûna stêran û pêşkeftina dîskên dorhêl û protoplanetary de nihêrînên girîng peyda dikin. Çalakiya fotoevaporasyonê ya ji derketinên stêrkên pitik gav bi gav stûnan diherimîne, ku dibe sedema hilweşîna wan di nav 100,000 heya mîlyonek salan de. Wekî encamek, dibe ku dîskên dora stêrk ên xuyakirî veguherînin dîskên protoplanetary, ku qonaxê ji bo çêbûna gerstêrkê ya potansiyel saz bike.

Lêkolîn her weha destnîşan dike ku tevî hawîrdora tîrêjê ya dijwar, dibe ku li herêmê têra xwe girseya tozê bimîne ku piştgirî bide çêbûna gerstêrkan. Lêkolîneran texmîn kirin ku dibe ku di navbera 0.01 û 0.7 girseyên tavê yên madeyê de bimîne, ku ji bo jidayikbûna gerstêrkan malzemeyên pêwîst peyda dike.

Her ku têgihiştina me ya herêmên jidayikbûna stêrkan kûr dibe, em di derheqê pêvajoyên ku gerdûna me de çêdikin de têgihiştinên hêja bi dest dixin. Nebula Carina ji bo stêrnasan cîhek balkêş berdewam dike, ku di cîhana nepenî ya pêkhatina stêran û pergalên gerstêrk ên potansiyel de nihêrînek pêşkêşî dike.

Pirs û Bersîv

Tiştên Herbig-Haro çi ne?

Tiştên Herbig-Haro nebuloziyên geş in ku di nav nebulên mezintir de têne dîtin û bi stêrkên nûbûyî ve girêdayî ne. Ew çêdibin dema ku fîşekên gaz û toza protostêrkan bi nebula derdorê re li hev dikevin, gazan heyecan dike û dibe sedem ku ew ronî bibin.

Jet çawa beşdarî çêbûna stêrkan dibin?

Jet di pêvajoya damezrandina stêrkan de rolek girîng dilîzin. Gava ku protostêrk çêdibin, maddeya ku diherike germ dibe û di herikîna dupolar de li ser tebeqeya tîrêjê ya protostêrê derdikeve. Ev jet bi gaz û toza li herêma jidayikbûna stêrkan re li hev dikevin, pêlên şokê diafirînin ku dikarin stêrkek din çêbibin û hawirdora hawîrdorê şekil bidin.

Gerstêrkan dikarin li herêmên jidayikbûna stêrk çêbibin?

Erê, çêbûna gerstêrk li herêmên jidayikbûna stêrkan wek Nebula Carina mimkun e. Tevî tîrêjên tund û erozyona dîskên stêrkan, dibe ku têra xwe girseya tozê bimîne ku piştgirî bide çêbûna gerstêrkan. Lêkolîn destnîşan dike ku dibe ku gerstêrk di nav Nebula Carina de jixwe çê bûne an jî bi rengek çalak çêdibin.