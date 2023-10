Bedewiya Qismî Vegirtina Heyvê biceribîne: Dîmenek Ezmanî

Amade bin ku hûn vê dawiya hefteyê bibin şahidê bûyerek ezmanî ya mezlûm ji ber ku Heyva Full Hunter a Cotmehê li ezmanê şevê xweş dike. Gava ku siya Dinyayê dikeve ser rûyê wê, dê girtina heyvê ya qismî derkeve holê, temaşevanên li çaraliyê cîhanê dîl bigire. Ev diyardeya awarte dê ji Afrîka, Ewropa, Asya, û hin deverên Rojavayê Avusturalya bi tevahî were xuyang kirin, dema ku rojhilatê Amerîkaya Başûr dê di hilbûna heyvê de dîmenek demdirêj bibîne.

Di 2ê cotmehê de saet di 01:1801 êvarê EDT (28 GMT) de dest pê dike, girtina heyvê ya qismî ya Heyva Full Hunter dê li dora 3:35 êvarî êvarî EDT (1935 GMT) hê bêtir balkêş bibe ji ber ku heyv dikeve herêma tarîtir a siya Dinyayê, ku tê zanîn. wek umbra, digihîje lûtkeya xwe bi qasî 4:14 êvarê EDT (2014 GMT). Di demjimêr 6:26 êvarê de EDT (2226 GMT), heyv dê di dawiyê de ji beşa siviktir a siya Dinyayê, ku wekî penumbra tê zanîn, derkeve û vê dansa esmanî ya matmayî bi dawî bike.

Ji bo yên ku li derveyî deveran rûdinin, têra xwe bextewar in ku bi kesane bibin şahidê vê bûyerê, netirsin! Hûn hîn jî dikarin bibin şahidê vê dîmena ezmanî bi navgînên zindî yên belaş ên ku li ser platformên cihêreng ên serhêl têne peyda kirin. Bêhna xwe xweş bikin û xwe di nav sêhra gerdûnê de bihelînin. Wekî din, Space.com dê di heman demê de mazûvaniya weşanek zindî ya bûyerê bike, ku dihêle hûn ji rehetiya xaniyê xwe vegirtinê biceribînin.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pirs: Çi dibe sedema girtina heyvê ya qismî?

A: Girtina heyvê ya qismî dema ku roj, Erd û hîv bi temamî li hev nebin çêdibin. Ji ber vê yekê, tenê beşek ji beşa herî tarî ya siya Dinyayê, ku wekî umbra tê zanîn, heyvê digire.

Pirs: Ma girtina heyvê di her heyvê de dikare çêbibe?

A: Girtina Heyvê tenê di dema heyvê tije de çêdibe dema ku heyv û roj li gorî Dinyayê li hember hev bi cih dibin. Lêbelê, ne hemî hîvên tije bi girtina girtina hev re ne. Ji ber ku balafira orbital a heyvê bi goşeyek bi qasî 5 dereceyan ber bi balafira Dinyayê ve diçe, di encamê de siya Dinyayê pir caran li jor an li jêr geroka heyvê ye.

Pirs: Ez çawa dikarim girtina heyvê ya qismî ji nêz ve bibînim?

A: Heke hûn dixwazin her gav bibin şahidê girtina qismî an jî çavdêriya heyvê bikin, bifikirin ku cîhana astronomiyê bi teleskopê an dûrbînê bigerin. Rêberên me yên li ser teleskopan û dûrbînên çêtirîn çavkaniyên hêja ne ku ji we re bibin alîkar ku hûn dest pê bikin.

Pirs: Ez dikarim wêneyên girtina heyvê bigirim?

A: Bêguman! Ger eşqa we ji stêrnasiyê re hebe, hûn dikarin girtina heyvê, heyvê tijî, an ezmanê şevê yê balkêş belge bikin. Binihêrin rêberên me yên berfireh li ser çawaniya wênegirtina heyvê û heyvê girtinê, û her weha pêşniyarên me yên ji bo baştirîn kamera û lensên ji bo stêrnasiyê.