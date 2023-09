Lêgerîna Cihê ji bo Çavkaniyên Xwezayî: Çareseriyek ji Kêmasiyên Erdê re?

By

Her ku çavkaniyên Erdê her ku diçe kêm dibin, zanyar û hukûmet li laşên gerstêrk ên nêzîk wekî çavkaniyên potansiyel ên çavkaniyên xwezayî yên jiyanî digerin. Tê bawer kirin ku Heyv, asteroîd û komet gelek av, gaz û mîneral hene ku dikarin kêmasiyên krîtîk ên li ser Erdê kêm bikin.

Di demên berê de, nimûneyên kevirên Heyvê vedigerin erdê, û keştiyên fezayî yên Japonî bi serketî daketin ser asteroîdên ku tozê berhev bikin. Keştiya fezayê ya NASA'yê OSIRIS-REx tê plankirin ku di 24ê Îlonê de bi nimûneyên asteroîd Bennu vegere Cîhanê, ku têgihîştina me ya çavkaniyên fezayê bêtir pêşde bibe.

Her çend teknolojiya kana fezayê hîn di qonaxên xwe yên destpêkê de ye, hukûmet û saziyên taybet berê xwe didin operasyonên kanan ên potansiyel. Tê pêşbînîkirin ku bazara kana fezayê heya sala 1.99-an bigihîje nirxek 2027 mîlyar dolarî, ku balê dikişîne ser vê pîşesaziya nû.

Lêbelê, gelek pirsgirêk û raman hene ku divê bêne çareser kirin. Teknolojiya kanankirina fezayê tevlihev û biha ye, berî ku ew bi tevahî were fêhm kirin hewceyê pêşkeftinên girîng e. Rêzikname, polîtîka û pirsên exlaqî di heman demê de di derbarê mafên min, belavkirin û firotina çavkaniyên cîhê de derdikevin holê. Wekî din, divê bandora jîngehê ya kanankirina fezayê li ser sektorên li ser Erdê bi baldarî were nirxandin.

Tevî nezelaliyan, feydeyên potansiyel ên kana fezayê ji bo mirovahiyê girîng in. Ew dikare çavkaniyek nû û domdar a çavkaniyên xwezayî peyda bike, pêbaweriya me ya bi rezervên sînorkirî yên Erdê kêm bike. Lêbelê, plansazkirina baldar, hevkariya navneteweyî, û çarçoveyên exlaqî hewce ne ku pê ewle bibin ku kana fezayê nekeve nav senaryoyek zêra zêr a kaotîk.

Her ku ev pîşesazî pêşkeftina xwe didomîne, bêtir lêkolîn û pêşkeftinên teknolojîk hewce ne ku valahiya di navbera çîroka zanistî û rastiyê de pirek bikin. Kêmkirina çavkaniyên laşên gerstêrk ên nêzîk dikare çareseriyek sozdar ji kêmasiyên Erdê re peyda bike, lê ew hewce dike ku hem derfet û hem jî kêşeyên ku li pêşiya me ne bi baldarî were berçavgirtin.

Çavkanî:

- 360info: Creative Commons

- EastMojo: Mezintirîn platforma nûçeya dîjîtal a serbixwe ya bakurê rojhilatê Hindistanê