Mîsyona OSIRIS-REx: Vekirina Orîjînalên Sîstema Rojê

Zanyar bi kelecan li benda analîza nimûneya herî mezin a asteroîdê ne ku heya niha hatî berhev kirin, ku dikare agahdariya girîng li ser jêdera jiyana li ser Erdê bigire. Nimûne ji hêla kapsula fezayê ya NASAyê ve ji keştiya fezayê ya robotîk, OSIRIS-REx, piştî rêwîtiyek heft-salî, bi ewlehî hate radest kirin. Armanca sereke ya mîsyonê ronîkirina avabûna pergala rojê ye.

Bi vegerandina serketî ya kapsula fezayê re, êdî balê dikişîne ser gavên din. Keştiya fezayê OSIRIS-REx, ku niha bi navê OSIRIS-APEX tê zanîn, dê dest bi mîsyona xwe ya din bike. Ew ê di sala 2029'an de asteroîdeke din a nêzî Cîhanê ya bi navê Apophis lêkolîn bike dema ku di sala XNUMX'an de nêzî Cîhanê bibe. Armanca vê hewldana lêgerînê ew e ku wêneyên hûrgulî yên rûyê asteroîdê bigire û lêkolînek berfireh li ser toz û kevirên wê bike.

Di vê navberê de, nimûneya asteroîdê ya ku di dema mîsyonê de hatî berhev kirin, hate veguheztin jûreyek paqij a demkî, ku tê de paqijkirin û hilweşandin. NASA bi girtina tedbîrên hûrgulî piştrast dike ku nimûne bêpîvan bimîne. Pêkhateyên pakkirî, digel kanserek nimûneya nevekirî, dê tavilê ji Navenda Fezayê ya Johnson a NASA re li Houston werin radest kirin. Analîza destpêkê ya nimûneyê dê di 11ê Cotmehê de dest pê bike û dê ji navendê were weşandin.

Xwezaya neguhêrbar û paşîn a vê nimûneyê eleqeya zanyarên çaraliyê cîhanê kişandiye. Pierre Haenecour, endamê tîmê OSIRIS-REx, wê wekî têgihiştinek hêja li ser blokên avakirina bingehîn ên pergala rojê vedibêje. Di du salên pêş de, zanyar dê bi hûrgulî nimûneyê li jûreyek paqij, bê gemar li Navenda Fezayê ya Johnson bikolin û katalog bikin. Li dû vê lêkolîna hûrgilî, beşek ji nimûneyê dê ji bo lêkolînên bêtir ji zanyaran re hem di nav tîmê OSIRIS-REx de û hem jî li ajansên fezayê yên hevkar li Kanada û Japonya were peyda kirin.

Ji sedî 70ê mayî maddeya asteroîdê dê li Navenda Fezayê ya Johnson a NASAyê û cîhek piştgir li White Sands, New Mexico were hilanîn. Ev piştrast dike ku nifşên pêşerojê yên zanyar dê xwedî derfet bin ku vê nimûneya berbiçav bixwînin û analîz bikin. Mîsyona OSIRIS-REx rêyên nû yên lêkolîna zanistî vekiriye, soz dide ku têgihiştina me ya koka pergala rojê kûrtir bike û bi potansiyelî vekolînên li ser koka jiyana li ser Erdê veke.

