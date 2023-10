Ji Lihevketina Ezmanî re Amade bibin: Rêwîtiya Galaksiya Andromeda Ber bi Riya Şîrî ve

Bûyerek astronomîkî ya balkêş û balkêş tê pêşbînîkirin ku di çend mîlyar salan de derkeve holê - yekbûna Galaksiya Andromeda û Riya Şîrîn a xweya me. Her çend dibe ku ew wekî sedemek xemgîniyê xuya bike, netirsin, ji ber ku ev hevdîtin dansek kozmîk e ku ji demên kevnar ve diqewime. Astronoman wêneyek meznahî kişandine ku ji me re nihêrînek dide ka ev dîmena epîk çawa dibe.

Bikevin NGC 7727, galaksiyeke taybet a ku bi qasî 90 mîlyon salên roniyê dûrî hev di komstêra Aquarius de ye. Ev wêneya balkêş, ku ji hêla Çavdêrxaneya Gemini Başûr ve hatî kişandin, du galaksiyên spiral ên mezin ên di nav hevgirtinê de nîşan dide. Danûstandinên wan ên gravîtîkî bûne sedema afirandina dûvikên mezin ên tîrêjê, ku stêran di nav berferehiya bêdawî ya gerdûnê de dihejînin.

Çîroka NGC 7727 berî mîlyar sal berê dest pê kir dema ku du galaksiyan li hev ketin, zincîreyek bûyeran pêk anî ku berdewam dike çarenûsa wê. Balkêş e, di nav vê tevlihevbûna kaotîk de cotek kunên reş hene - yek ji her galaksiyek orjînal. Van çalên reş du qeydên balkêş di xwe de ne: ew cotê herî nêziktirîn cotê reş ê supermezin in ji Cîhanê re û ya herî nêzê hev in ku heya niha hatine dîtin.

Çaleke reş bi giraniya xwe ya mezin 154 milyon qatî ya tava me ye, lê ya din jî bi giraniya giraniya wê 6.3 milyon e. Tevî nêzîkbûna wan, ew bi dûrahiya nêzîkî 1,600 salên ronahiyê ji hev têne veqetandin. Ecêb e, stêrnas texmîn dikin ku ev her du hebûnên kolosal dê di nav 250 mîlyon salan de bibin yek kunek reş a hê bêtir mezin. Ev danheva kozmîk dê pêlên hêzdar ên pêlên gravîtasyonê li seranserê tevna fezademê biweşîne, bûyerek ku em tenê dikarin bi dubarekirinên pêşerojê yên Çavdêrxaneya Pêlên Gravîtîkî ya Laserî (LIGO) bibin şahid.

Yekbûna NGC 7727, hê jî di pêşveçûnê de ye, şeklê galaksiyê berdewam dike. Dûvên tîrêjê yên berbiçav, ku bi stêrkên ciwan û baxçeyên stêrkan ên çalak tije dibin, bandora domdar a vê lihevketina kozmîk nîşan didin. Bi rastî, di nav vê kaosa ezmanî de, stêrnasan li dora 23 tiştên ku tê bawer kirin komikên gerdî yên ciwan in - berhevokên stêrkan ku li herêmên ku stêrk çêdibin çêdibin, ku bi gelemperî di galaksiyên bi hev re yên mîna NGC 7727 de têne dîtin.

Dema ku NGC 7727 ji me re pêşdîtinek balkêş a çarenûsa ku li benda Rêya Şîrî ye pêşkêşî me dike, piştrast bin ku Pergala Rojê ya me, di nav de Erd, di xetereyek tavilê de nîn e. Dansa gravîtasyonê ya di navbera Riya Şîrî û Andromeda de dibe ku Rojê me bifirîne nav erdek nû ya di nav galaksiya me de, lê ev rêwîtî dê ji xerakirinê bêtir lêgerîna gerdûnî be.

Gava ku em bi kelecan li benda vê lihevketina ezmanî ne, werin em kêliyekê bidin ber ecêbên gerdûna xwe û dansa tevlihev a galaksiyên bi mîlyonan salên ronahiyê dûrî me.

