Vebijandina Teknolojiya Dara Kevin: Perspektîfek Nû Li Ser Aqilmendiya Mirovan

Arkeologên li Zanîngeha Liverpool-ê delîlên berbiçav derxistine holê ku têgihîştina bav û kalên me yên kevnar wekî heyînên seretayî nakok dike. Bi serokatiya Larry Barham, tîmê li malpera Kalambo Falls li Zambia keşfek balkêş çêkir. Di kolandinan de avahiyek darîn, tevî amûrên cihêreng, ku dîroka wê ya ecêb 476,000 sal e, derket holê.

Vedîtin delîlek berbiçav a karanîna zûtirîn a naskirî ya teknolojiya dar peyda dike, ku balê dikişîne ser kapasîteyên sofîstîke yên homînînên pêşîn. Struktura, ku bi rastbûn û jêhatîbûnê hatî çêkirin, kapasîteya wan a çavkanî, şikil û karanîna dar wekî materyalek pirreng radixe ber çavan. Dema ku celebên rastîn ên berpirsiyar ne diyar e, Homo heidelbergensis an celebek mîna Homo naledi berendamên potansiyel in.

Van vedîtinan ji bo têgihîştina me ya domdariya di Serdema Kevir a Destpêkê de bandorên dûrûdirêj hene, ronahiyek nû li ser çavkanîbûna bav û kalên me yên kevnar dirijîne. Dara ku di parastinê de kêm e, tenê di şert û mercên pir hişk an şil de dijî, di vê serdemê de bertengiya serdest a li hember amûrên kevirî dijwar dike.

Bikaranîna bi mebest a darê wekî teknolojiyê pirsên li ser pêşkeftina mirovî û têkiliya me bi jîngehê re derdixe pêş. Bi kevneşopî, homînînên pêşîn kêmtir pêşkeftî têne hesibandin, digel ku teknolojî û çand bi demê re pêşve diçin. Lêbelê, vedîtina Kalambo Falls vê perspektîfa xêzikî dijwar dike, sêwiran, teknolojî û afirîneriya ku di çêkirinê de diyar e destnîşan dike.

Dar, bi gelek awayan, bi domdarî û bandora xwe ya kêm jîngehê ji materyalên avahîsaziya nûjen derbas dibe. Bi hembêzkirina "teknolojiyên paşverû", em dikarin beşdarî pêşerojek kesktir bibin. Digel ku xetereyên ku bi dar re têkildar in, wek agir û rizîbûnê hene, girtina vê materyalê di rewşên guncaw de bi biryargirtina berpirsiyar a ji bo gerstêrkê re têkildar e.

Ev delîlên berbiçav ne tenê têgihiştina me ya Serdema Kevir a Destpêkê ji nû ve pênase dike lê di heman demê de me dihêle ku em têgihîştina xwe ya li ser xizmên xwe yên kevnar ji nû ve binirxînin. Ew ne hovên ku amûrên seretayî bi dest dixin, lê belê nûjenker û parêzvanên derdora xwe bûn.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Vedîtinên arkeolojîk ên dawî çi derxistin holê?

A: Vedîtinên dawîn avahiyek darîn û amûrên cihêreng, ku 476,000 sal berê vedigerin, li malpera Kalambo Falls li Zambia vedîtin.

Pirs: Kî berpirsê vedîtinan bû?

A: Vedîtin ji hêla tîmek arkeologan ve bi serokatiya Larry Barham li Zanîngeha Liverpool-ê hatine çêkirin.

Pirs: Ev delîl li ser homînînên pêşîn çi eşkere dike?

A: Delîl jêhatîbûna berbiçav a homînînên destpêkê di çavkanî û şikilkirina dar de destnîşan dike, teknolojiya pêşkeftî û sofîstîkebûna wan nîşan dide.

Pirs: Ev têgînên berê yên dîroka mirovatiyê çawa dijwar dike?

A: Vedîtin perspektîfa xêzikî ya pêşkeftinê dijwar dike û jîrbûn û hişmendiya jîngehê ya bav û kalên me yên kevnar radixe ber çavan.

Pirs: Çima dar wekî materyalek domdar tê hesibandin?

A: Dar domdar tê hesibandin ji ber ku ew xera dibe, berevajî materyalên avahîsaziyê yên nûjen, û xwedan bandorek jîngehê kêmtir e.