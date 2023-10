Teleskopa Fezayê James Webb Quartzê di Ewrên Ekzoplaneta WASP-17 b de kifş dike.

By

Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) keşfeke binavûdeng kir û cara ewil delîlên quartzê yên di ewrên gerstêrkeveke derve de eşkere kir. Gerstêrka derve ya ku behsa wê tê kirin, WASP-17 b, Jupîtereke germ e ku li dora stêrkeke tîpa F ya ku bi qasî 1,300 salên roniyê dûrî Dinyayê ye, dizivire. WASP-17 b ku yek ji mezintirîn û gemartirîn gerstêrkên ku heta îro hatine keşfkirin tê zanîn.

Lêkolînerên ji Zanîngeha Bristol li Brîtanya, bi serokatiya David Grant, ji vê vedîtina neçaverê kêfxweş bûn. Grant got, "Em kêfxweş bûn! Me ji çavdêriyên berê yên bi Teleskopa Fezayê Hubble dizanibû ku di atmosfera WASP-17 b de aerosol hene, lê me texmîn nedikir ku ew ji quartzê hatine çêkirin."

Tîmê Amûra Infrareda Navîn (MIRI) ya li ser teleskopa Webb bikar anî da ku spektruma veguheztinê ya WASP-17 b lêkolîn bike. Bi analîzkirina bandorên atmosfera gerstêrkê ya li ser ronahiya stêrkan, wan karîbûn taybetmendiyek cihêreng bi 8.6 mîkronan destnîşan bikin, ku hebûna quartzê di nav ewrên gerstêrkê de nîşan dide.

Vedîtina quartzê di ewrên WASP-17 b de girîng e ji ber ku ev yekem car e ku celebek ewr a taybetî di gerstêrka gerstêrka derbasbûyî de tê nas kirin. Berevajî keriyên mîneral ên ku di ewrên Cîhanê de têne dîtin, krîstalên quartzê yên di ewrên WASP-17 b's de ji rûberek kevirî dernakevin, lê di nav atmosfera gerstêrkê de bi xwe têne çêkirin.

Ev serkeftin têgihîştina me ya pêkhatî û tevliheviya atmosferên exoplanet zêde dike. Bi lêkolîna taybetmendiyên celebên ewran ên cihêreng ên li gerstêrkên der ve, zanyar dikarin di derheqê pêvajo û şert û mercên ku van cîhanên dûr de şekil didin de nihêrînên hêja bi dest bixin.

