Lêkolîn Eşkere Dike Dema ku Yekem Exocontinents Dibe ku Çêbibin

Profesorê astronomiyê Jane Greaves ji Zanîngeha Cardiffê lêkolînek kir ku diyar bike ka dibe ku kengê parzemînên pêşîn, an jî parzemînên li gerstêrkên din çêbibin. Lêkolîna, bi sernavê "Kengî Yekem Exoparzemîn bûn?" û di Têbînîyên Lêkolînê yên Civaka Astronomî ya Amerîkî de hatî weşandin, armanc dike ku lêgerîna cîhanên niştecîh çêtir bike bi destnîşankirina cîhên ku gerstêrkên kevirî yên bi tektonîkên plakaya bêtir lê têne dîtin.

Digel ku tektonîkên plakaya ji bo destpêkirina jiyanê ne girîng in, ew di domandina jîngeha gerstêrkê de bi demê re rolek girîng dilîzin. Tektonîkên plakeyê alîkariya birêkûpêkkirina germahiya gerstêrkê dikin û germê ji navika wê derdixin, ku ev yek ji bo domandina magnetosferek parastî û mayîna di nav devera niştecîh de girîng e.

Greaves bal kişand ser pêwendiya di navbera hilberîna germahiya bingehîn a gerstêrkê û hebûna tektonîkên plakaya de. Germahiya di navika gerstêrkê de ji hêmanên radyoaktîf ên wekî uranyumê, torium û potasyûmê çêdibe. Ev hêman di lêketina stêrkên notron û teqînên supernova de çêdibin.

Ji bo ku diyar bike ka kîjan stêrk îhtîmal e ku gerstêrkên xwedan tektonîk û parzemînên pîteyî bin, Greaves daneyên li ser pirbûna stêrkan ên hêmanên cihêreng analîz kir û ew bi temenên stêrkan re berhev kir. Wê stêrk kirin du kom: stêrkên dîskê tenik, yên ku ciwantir in û xwedan metalîsîteya bilindtir in, û stêrkên dîskên stûr, yên ku pîr in û xwedan metalîtiya kêmtir in.

Di lêkolînê de hat dîtin ku xuyabûna parzemînan li ser Erdê bi qasî gerstêrkên din nirxa navîn temsîl dike. Çêbûna parzemînan li ser rûyê erdê bi qasî 3 mîlyar sal berê dest pê kir, lê stêrkên dîskên tenik ên di nimûneyê de yekem xuyabûna parzemînan 2 mîlyar sal beriya Cîhanê nîşan dan, û stêrên dîskên stûr jî diyar kirin ku parzemîn hê pêştir xuya bûne, bi qasî 4 heta 5 mîlyar sal berî erdhejê. .

Di lêkolînê de her weha têkiliyek di navbera hebûna parzemînan û rêjeya hesin-hîdrojenê (Fe/H) ya di stêrkan de jî nîşan da. Gerstêrkên bi rêjeya Fe/H kêmtir in, îhtîmal e ku parzemînên berê çêbibin.

Greaves pêşniyar dike ku stêrkên xwedan metalîtiya jêr-rojê dikarin bibin armancên hêvîdar di lêgerîna gerstêrkên derdor ên bi parzemînan de. Dibe ku van gerstêrkan ji dinyayê zûtir formên jiyanê yên pêşkeftî pêş xistine.

Lêkolîn encam dide ku dîtina gerstêrkên zinarî yên bi parzemînên demdirêj pir bi hêvî ye. Zêdetir lêkolînek li ser pirbûna îzotopên mîna torium û potassium, yên ku beşdarî germkirina radyojenîk dibin, dikare bêtir pergalên ku jiyana li ser erdê dibe ku beriya jiyana li ser Erdê derketibe holê.

Bi tevayî, ev lêkolîn têgihîştina me ya çêbûn û rûniştina gerstêrkan li derveyî pergala meya rojê berfireh dike, ji bo keşfên gerstêrkan ên pêşerojê nihêrînên hêja peyda dike.