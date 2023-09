Çareseriyên Nû Ji Pirsgirêka Sê Laş re Ji hêla Lêkolîneran ve Hat Vedîtin

By

Astronom û matematîkzan bi pirsgirêka sê laş re mijûl bûne ji dema ku Isaac Newton qanûnên xwe yên tevgerê û gravîteya gerdûnî di sala 1687-an de formule kiriye. Pirsgirêk behsa dijwariya ravekirina çawa sê laşên ezmanî di danseke domdar de dimînin, bi bandora hêzên wan ên berevajî gravîtasyon, bêyî ku li hev bikevin an ji rê dernekevin.

Di van demên dawî de, Ivan Hristov ji Zanîngeha Sofyayê li Bulgaristanê û hevkarên wî 12,409 qalibên orbital ragihandine ku çareseriya pirsgirêka sê laş di bin sînorkirinên qanûnên Newton de û girseyên wekhev ji bo her laş pêşkêş dikin. Lêbelê, van çareseriyên hanê hîna ji hêla peer vekolînek neçûne.

Digel ku ji pirsgirêka sê laş re çareseriyek gerdûnî nehatiye dîtin, lêkolîner ji bo dozên taybetî gelek çareserî kifş kirine. Lêbelê, gelek ji van çareseriyan di astronomiyê de ji ber pêbaweriya wan li ser mercên destpêkê yên rastîn ên ku kêm kêm di xwezayê de têne dîtin, xwedan pratîkek pratîkî ya hindik in.

Hristov û ekîba wî superkomputerek bikar anîn da ku li ser xebata berê ya 2019-an ava bikin, ku zêdetirî 300 malbatên nû yên gerîdeyên perîyodîk ji bo pergalên sê-bedenî yên ketina azad nas kirin. Lêkolîna wan li ser çareserkirina nakokiyên di derbarê tevgera tiştan de di pergalên ketina azad de, bi taybetî lêkolînkirina sê tiştên bi girseya yeksan ve sekinî.

Digel ku van çareseriyên nû dibe ku berjewendiya teorîkî hebe, têkiliya wan a astronomîkî ne diyar e. Faktorên wekî bandora laşên dûr an bayên rojê dibe ku bandorê li aramiya van orbitan bike.

Tevî van nediyariyan, Hristov bedewî û avahiya rêwiyên pêşbînîkirî dinirxîne. Çi îstîqrar be an ne aram be, ew li ser dînamîkên pergalên sêalî yên di laşên ezmanî de têgihiştinên hêja pêşkêş dikin.

Ev lêkolîn ji arXiv re hatiye şandin lê hîna ji peer review neçûye.

Definitions:

– Pirsgirêka sê laş: Pirsgirêka diyarkirina tevgerên sê laşên ezmanî yên di bin bandora hêzên wan ên kêşanê de.

– Zagonên tevgerê û gravîteya gerdûnî ya Newton: Prensîbên bingehîn ên ku ji hêla Sir Isaac Newton ve hatine formulekirin ku tevgera tiştên di tevgerê de û hêza kêşanê ya di navbera du tiştan de diyar dikin.

