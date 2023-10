Lêkolîna Nû Derfetek Piçûk Pêşniyar Dike Ji Bo Rizgarkirina Qeşaya Helin a Gronlandê

Lêkolînek vê dawîyê di şerê li dijî guherîna avhewayê de hêviyek peyda kir. Ji ber ku germahiya global her ku diçe zêde dibe, qeşayên ku Gronland û Arktîkê dipêçin bi rêjeyek xeternak dihelin. Lêbelê, lêkolîner bawer dikin ku dibe ku me pencereyek piçûk a fersendê hebe ku em tiştan li dora xwe bizivirînin û qeşa helîna ku Gronlandê dipêçe rizgar bikin.

Qeşaya Gronlandê ji ber potansiyela wê ya bilindkirina asta deryayê bi qasî 20 lingan, heke bi tevahî bihele, fikarek girîng e. Ev dê encamên wêranker ji bo herêmên deryayê li seranserê cîhanê. Digel ku lêkolîn çareseriyek ji bo rawestandina helandinê bi tevahî peyda nake, ew pêşniyar dike ku kirina tevgerê di nav bendek germahiya taybetî de dikare bibe alîkar ku hin bandorên guherîna avhewa kêm bike.

Hişyariyên berê diyar kiribûn ku qeşa Gronlandê di bin xetereya helînê de ye, ger germahiya gerdûnî 3.6 Fahrenheit an 2 Celsius ji asta pêş-pîşesaziyê derbas bibe. Heya niha, me berê germahiya 2 Fahrenheit an jî 1.1 Celsius derbas kiriye. Lêbelê, ev lêkolîna nû pêşniyar dike ku dibe ku di xilaskirina qeşayê de hinekî bêtir rêgez hebe.

Li gorî lêkolînê, qeşaya Gronlandê ji ya ku berê dihate fikirîn, berxwedêrtir e. Digel ku îhtîmala hilweşînek bêveger di nav çend hezar salên pêş de hîn jî heye heke germahî ji sînorê 2 Celsius derbas bibe, dibe ku zêdebûnek piçûk di germahiyê de bibe sedema hilweşînek tevahî. Ger germahî di nav demek diyarkirî de were daxistin, şansek heye ku zirarê tamîr bike û potansiyel befrê xilas bike.

Pêdivî ye ku ne tenê li ser helîna heyî be, lê di heman demê de pêşî li helandina bêtir di pêşerojê de jî were girtin. Hêlbûna ku em niha dibînin bi hezaran sal berê dest pê kir, û helîna pêşerojê dê bi kapasîteya me ve girêdayî be ku em germahiya gerdûnî di binê sînorê 2 Celsius de bihêlin.

Ev lêkolîn di şerê li dijî guherîna avhewayê de hêviyek pêşkêş dike. Bi tevlêbûna di nav pencereya piçûk a fersendê de, dibe ku em karibin bandorên helîna berfê kêm bikin û herêmên belengaz ên peravê ji bilindbûna asta deryayê biparêzin.

