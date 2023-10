Lêkolîna Nû ya li ser Surgerya Hip Encamên Xweşik Nîşan dide

By

Lêkolîna ku ji hêla Dr. Karen Mullins û Dr. David Filan ve li UPMC Whitfield li Waterfordê hatî kirin, ji bo vedîtinên xwe yên bingehîn di warê neştergeriya hip de naskirî bi dest xist. Lêkolîna ku ji hêla cerrah ortopedîk birêz Patrick Carton ve di konferansek dermanê werzîşê ya navneteweyî de li Brîtanyayê hate pêşkêş kirin, bal kişand ser bandorên erênî yên emeliyata keyholê ji bo birînên kronîk ên hipê.

Vekolînê têkçûna hipê lêkolîn kir, pirsgirêkek mekanîkî ya ku ji hêla avakirina hestiyê li ser top û hêmanên pêvekê yên movikê ve hatî çêkirin. Ev rewş pir caran dibe sedema hêstirên labral, zirara kartilage, û xetera osteoarthritis zêde dibe. Nexweş bi gelemperî hişkbûn, klîk, û êşa kêzikê di nav gewrê de, û her weha êşên domdar ên di hip û pişta jêrîn de dijîn.

Lêkolîn di heman demê de tevliheviyên din ên ku dikarin ji dîsplaziya hipê çêbibin jî ronî kir, li cihê ku çîçeka hipê pir kêm e. Di rewşên weha de, dibe ku nexweş hewceyê veguheztinek giyayê bi tevahî an osteotomiya perî-acetabular (PAO) bikin, ku tê de bi emeliyatî şkandina pelvisê û ji nû ve guheztina pêlika hipê pêk tê.

Lêbelê, lêkolînê destnîşan kir ku dermankirina neştergerî ya pêşkeftî ya birêz Patrick Carton li UPMC Whitfield vebijarkek kêmtir dagirker peyda dike. Ev teknîk di heman demê de ku aramiya hipê diparêze tevlê rakirina hestiyê pirsgirêk û tamîrkirina tevna hevbeş pêk tîne.

Encamên lêkolînê, ku ji hêla Dr. Karen Mullins ve di konferansa Komeleya Brîtanî ya ji bo Dermanê werzîş û werzîşê (BASEM) li Manchesterê hate pêşkêş kirin, bandora vê prosedûrê nîşan da. Piştî 10 salan, 90% ji nexweşên ku di bin emeliyatê de ne hewce ne ku bi tevahî guheztinek hip an PAO. Nexweşan her weha di êş û çalakiyên rojane de, û her weha astek bilind a razîbûna ji encamên xwe re pêşkeftinên girîng ragihandin.

Birêz Carton bal kişand ser girîngiya van dîtinan di pêşkêşkirina nexweş û werzîşvanan de ji bo neştergeriyên mezin ên hipê alternatîfên ne-dagirker. Wî diyar kir ku teknîkên parastina hipê di dermankirina cûrbecûr şert û mercên hipê de, di nav de arthritis hip, serfiraz in.

Di encamê de, vê lêkolînê li ser emeliyata hipê bandora erênî ya emeliyata keyhole di çareserkirina birînên kronîk ên hip de destnîşan kir. Vedîtin alternatîfek sozdar ji prosedurên dagîrker re peyda dike, wek mînak guheztina tevde hip, û ji nexweşan re rehetkirina êş û encamên fonksiyonel çêtir pêşkêşî dike.

