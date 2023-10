Prototîpa Moon Rovera NASAyê Kursa Astengkirina Heyvê temam dike

By

Prototîpa rovera heyvê ya nû ya NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), bi serketî qursek astengî ya ku eraziyê hişk ê rûyê heyvê simul dike qedand. Rover tê plan kirin ku di Mijdara 2024-an de bi roketek SpaceX Falcon Heavy ber bi qutba başûrê heyvê ve biçe.

Ji bo ceribandina livîna VIPER, endezyarên li Navenda Lêkolînê ya Glenn a NASA li Cleveland hawîrdorek heyvê ya simulated bi kevirên mezin, zozanên asê, û kraterên kûr ava kirin. Rover dê li ser Mons Mouton, çiyayek li nêzî quntara başûr a heyvê dakeve, û dê were peywirdarkirin ku jîngeha heyvê ji bo hilbijartina cîhê daketina bernameya Artemis a pêşerojê di dema mîsyona xweya 100-rojî de were peywirdarkirin.

NASA vîdyoyek ceribandinên tevgerê yên vê dawiyê yên roverê parve kir, ku jêhatîbûna wê ya ji bo derbaskirina dijwariyên potansiyel ên ku ew ê li ser rûyê heyvê rû bi rû bimîne nîşan bide. Di îmtîhanan de manevraya di nav zozanên asê de, derbasbûna krateran, û geryana axê mîna qûma zirav bû. Bi serketî qedandina van ceribandinan destnîşan dike ku VIPER ji bo keşfkirina eraziyê hişk ê heyvê xweş e.

Wekî beşek ji bernameya NASA ya Artemis, ku armanc dike ku rûniştgehek heyvê ya daîmî ava bike, VIPER dê rolek girîng bilîze di destnîşankirina cîhên ku av û çavkaniyên din dikarin werin derxistin da ku piştgirî bidin mayînên demdirêj ên li ser heyvê. Wekî din, mîsyona VIPER hewil dide ku eslê ava cemidî û avjeniyên din ên li ser heyvê, parastina wan a bi mîlyaran salan, û reva wan ji axa heyvê eşkere bike.

Endezyarên li Navenda Fezayê ya NASA ya Johnson li Houston jî amûra zanistî ya dawîn a VIPER, Regolith Ice Drill for Exploring Terrain New (TRIDENT) ceriband. TRIDENT jûreyek lêdanê ya zivirî ye ku dê were bikar anîn da ku birînên axê ji sê lingan li binê rûbera heyvê werbigire. Ev amûr dê daneyên hêja li ser hêz, tevlihevî, û germahiya axa heyvê peyda bike.

Bi serketî qedandina testên livîna VIPER-ê û entegrasyona amûra wê ya zanistî ya dawîn NASA-yê gavekê nêziktir dike ji vekirina sirên qutba başûrê heyvê û rê li ber keşfkirina heyvê ya pêşerojê vedike.

