Lêkolîna Nû Starfish wekî Predatorên Dawîn ên Refê Coral eşkere dike

Di lêkolînek vê dawîyê de ku di kovara Global Change Biology de hatî weşandin, lêkolîneran ronahiyek li ser bandora wêranker a stêrkên taca-ji-stiriyan ên li ser refikên koral ronî kirin. Ev stêrkên ku bi dilxwaziya xwe ya ji bo koralan têne zanîn, wekî nêçîrvanên goştxwar ên bi heybet derdikevin holê ku van ekosîstemên nazik xera dikin.

Lêkolîn qabiliyeta stêrkan radixe ber çavan ku ne tenê li hember pêlên germê yên ku ji bo koralan kujer radibin, lê di heman demê de derbasî nêçîrvanên ku wan dixwin jî radixe ber çavan. Ev vedîtina metirsîdar pêşniyar dike ku tolerasyona wan a ji avên germtir re dibe ku bandorên xirab ên guherîna avhewa li ser refikên koral xurtir bike.

Nemaze, stêrkek taca-ji-stirî ya gihîştî dikare rojane 15-30 metre çargoşe marîhanek ecêb vexwe, ku ew dike yek ji hêzên herî wêranker di ekosîstemên refê koral de. Di rastiyê de, potansiyela wan a wêranker tenê ji hêla bafûn û bûyerên spîkirina coral ve tê derbas kirin.

Her çend wendakirina nêçîrvanên xwezayî û berhevkirina xurekên di avê de tê guman kirin ku dibe sedema derketina stêrên stêrkên tîrêjê, lê lêkolîn delîlan peyda dike ku mirina koralan a ji ber spîçolkî dikare bi rastî alîkariya mezinbûna van nifûsa stêrkan bike.

Vekolîn eşkere dike ku stêrkên tîrêjên ciwan xwedan toleransek germê ya berbiçav e, ku ji hemtayên xwe yên mezin jî derbas dike. Ev destnîşan dike ku her çend nifûsa mezinan ji ber guheztina avhewa kêm bibe jî, xortên giyaxwar dê bi sebir li benda dema rast bisekinin ku bibin nêçîrvanên goştxwar.

Wekî din, lêkolîn hin taybetmendiyên ku di şert û mercên germbûnê de şansê saxbûna stêrk zêde dike destnîşan dike. Mezinahiya wan a piçûk dihêle ku ew hewcedariyên xwe yên fîzyolojîk kêm bikin, û vebijarkên parêza wan ên adapteyî rê dide wan ku çavkaniyên cûda yên xwarinê bixwin.

Encamên ji vê lêkolînê pêdiviya lezgîn ji bo hewildanên parastin û rêvebirinê ji bo kêmkirina bandora stêrkên taca-ji-stiriyan li ser refikên koral diyar dike. Bi têgihîştina dînamîkên ekolojîk û rehetiya van stêrkan, lêkolîner dikarin stratejiyên armanckirî pêş bixin da ku van ekosîstemên hêja ji bo nifşên pêşerojê biparêzin û biparêzin.

Pirsên Pir tên Pirsîn

Pirs: Stêrka taca stiriyan çi ye?

Stêrkên taca stirî (Acanthaster planci) cureyekî stêrkên ku xwecihiya Çemê Berbenda Mezin û herêma Hind-Pasîfîkê ye. Ew bi şiyana xwe ya vexwarina mîqdarên mezin ên koral tê zanîn, ku xeterek girîng li ser refên koralan çêdike.

Pirs: Stêrkên taca-ji-stiriyan çawa bandorê li refikên koral dikin?

Stêrkên tac-ji-stirî nêçîrvanên koral ên dilşewat in. Di dema derketinê de, ew bi berfirehî li ser maranalên kevirî dixwin, li ser refê îskeletên koral ên bê can dihêlin. Ev hilweşîn dikare bandorên demdirêj li ser ekosîstemên refê koral bike.

Pirs: Stêrkên taca stiriyan di bin şert û mercên germbûnê de çawa dijîn?

Di lêkolînê de hat dîtin ku stêrkên tîrêjên ciwan xwedî toleransek germê ya bilind in, ku rê dide wan ku pêlên germê yên ku ji bo koralan kujer in ragirin. Ew dikarin bi bîhnfirehiyê li benda dema rast bin ku bi metamorfozê bibin nêçîrvanên goştxwar, her çend nifûsa wan a mezin ji ber guheztina avhewa kêm bibe.

Pirs: Bandora stêrkên taca-ji-stiriyan çawa dikare were kêm kirin?

Hewldanên parastin û rêvebirinê ji bo kêmkirina bandora stêrkên taca-ji-stiriyan pir girîng in. Fêmkirina dînamîkên ekolojîk û berxwedêriya wan dikare bibe alîkar ku stratejiyên armanckirî pêşve bibin da ku refikên koral ji van nêçîrvanên wêranker biparêzin.

