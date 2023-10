Vekirina nehêniyên Venus: Tektonîkên Plate û Lêgerîna Jiyana Destpêkê

By

Venus, ku gelek caran jê re cêwîya Dinyayê tê binavkirin, ji ber ku ji hêla mezinahî, girseyê, tîrêjê û qebareya wê ve dişibin hev, ji bo zanyaran wekî gerstêrka nepenî û bêmivan maye. Digel germahiya rûkalê ku ew qas germ dibe ku tîrêjê bihelîne, vekolîna îhtîmala jiyanê li ser Venus wekî hewldanek nerealîst xuya bû. Lêbelê, lêkolînek serketî ya ku ji hêla tîmek zanyaran ve ji Zanîngeha Brown ve hatî rêve kirin, naha ronahiyê dide rabirdûya gerstêrkê û derî li dîrokek potansiyel a tektonîkên plakaya û jiyana destpêkê ya li cîranê me yê herî nêzîk vekiriye.

Bi karanîna simulasyonên hûrgulî, lêkolînerên li Zanîngeha Brown delîlên berbiçav peyda kirin ku Venus, mîna Erdê, carek tektonîkên plakaya ceribandî bû. Tektonîkên plakê, tevgera lewheyên lîtosferîk ên Dinyayê, berpirsiyarê şekildana rûbera gerstêrka me û afirandina hawîrdorên cihêreng ên ku jiyan lê pêş dikeve ye. Ev vedîtin baweriya adetî ku Venus kêmasiya tektonîkên plakaya ye, destnîşan dike ku pêvajoyên dînamîkî yên ku ji bo domandina jiyanê girîng in dibe ku li ser her du gerstêrkan bi hevdemî hebin.

Lêkolîn destnîşan dike ku Venus di navbera 4.5 mîlyar û 3.5 mîlyar sal berê de, demek kin piştî çêbûna xwe, di heyama tektonîkên plakaya destpêkê re derbas bû. Lêbelê, berevajî pergala tektonîkî ya dînamîkî ya Erdê, Venus bi rengek sînorkirî ya tevgera plakaya ceriband, bi kêm lewheyên tevlêbûnê û kêm bi tevahî veguheztin. Tevî van cudahiyan, rastiya ku Venus xwediyê her cûre tektonîkên plakaya bû, ji bo hebûna jiyana destpêkê ya li ser gerstêrkê îmkanên balkêş derdixe holê.

"Gava ku ev vedîtin di dîroka erdnasî ya Venusê de nihêrînên balkêş peyda dike, ew jî tê vê wateyê ku dibe ku di pergala meya rojê de du gerstêrk hebin, ku di bin rejîmên tektonîkî yên wekhev de dixebitin. Rewşên weha têne fikirîn ku ji bo derketin û pêşkeftina jiyanê pir girîng in, "got nivîskarê sereke yê lêkolînê, Matt Weller.

Qonaxa din a keşfê dê di forma mîsyona dahatû ya NASA ya DAVINCI de (Lêkolîna Avhewa Kûr a Venusê ya Gazên Noble, Kîmya, û Wêneyê) were. DAVINCI ku ji bo destpêkirina di pêşerojek nêzîk de hatî plansaz kirin, dê di nav atmosfera qat a Venusê de dakeve, û daneyên girîng ên gaza atmosferê berhev bike. Van pîvandin dê ji bo vedîtinên lêkolînê erêkirina bêtir peyda bikin û ji zanyaran re bibin alîkar ku têgihîştinek zelal a rabirdûya erdnasî ya Venusê ava bikin.

Gava ku lêkolîner berdewam dikin ku sirên cîranên me yên gerstêrkan eşkere bikin, pirsek li pêş dimîne: Çi bi tektonîkên plakaya li Venusê hat? Lêkolîna vê enigmayê bê guman dê di derheqê şert û mercên gerstêrk ên ku ji bo domandina jiyanê hewce ne, hem di pergala meya rojê de û hem jî li derveyî wê, têgihiştinên nû peyda bike.

Pirsên Pir tên Pirsîn

1. Tektonîk plakaya çi ye?

Tektonîkên Plate teoriyeke zanistî ye ku tevgera lewheyên lîtosferîk ên Dinyayê rave dike. Ev lewheyên ku qalikê herî derve yê gerstêrkê pêk tînin, her tim di nava tevgerê de ne û di encamê de çiya, erdhej û çalakiya volkanîk çêdibin.

2. Çima vedîtina tektonîkên plakaya li ser Venûsê girîng e?

Vedîtina tektonîkên plakaya li ser Venusê, baweriya kevnar a ku gerstêrk kêmasiya çalakiyek jeolojîkî ya wusa ye, dişoxilîne. Ew ji bo têgihîştina paşeroja gerstêrkê û potansiyela jiyana zû de îmkanên nû vedike. Wekheviyên di navbera Venus û Erdê de, hem ji hêla mezinahî û hem jî ji hêla girseyê ve, Venus dike berendamek sereke ji bo lêkolîna şert û mercên ku ji bo jîngehê hewce ne.

3. Mîsyona DAVINCI dê çawa beşdarî zanîna me ya Venusê bibe?

Mîsyona DAVINCI ya NASAyê armanc dike ku atmosfera Venusê bi berfirehî lêkolîn bike, li ser pîvandina gazên atmosferê û analîzkirina pêkhateya wan bisekine. Daneyên ku hatine berhev kirin dê li ser pêşkeftina gerstêrkê, dîroka wê ya jeolojîk, û hebûna biosîmzayên potansiyel de bêtir agahdarî peyda bike. Ev mîsyon dê pir beşdarî têgihîştina me ya Venus û lêgerîna jiyanê li derveyî Erdê bike.