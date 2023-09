Asteroid Bennu û Bandora wê ya Potansiyela li ser Erdê

By

Di fîlima "Don't Look Up" de asteroîdek ku bi stêrk ve girêdayî ye, dibe ku xetera asteroîdek ku hemî jiyana li ser Erdê ji holê rabike populer kiribe, lê di rastiyê de, asteroîdek bi potansiyela metirsiya jiyanê heye ku niha ber bi gerstêrka me ve diherike. Asteroida Bennu, ku di sala 2009-an de hat keşfkirin, heke têkilî çêbike, potansiyela wê heye ku zirarek cidî bide Erdê.

Dema ku niştecîh ne hewce ne ku di jiyana xwe de ji bandora asteroîdê bitirsin, dibe ku nifşên pêşerojê bi fikar bin. Dîroka bandora potansiyel a din a Asteroid Bennu 24ê Îlona 2182-an e. Lêbelê, şansên ku ew bi rastî bi Erdê re li hev bikevin pir kêm in. Lê ev yek rê nedaye NASA ku di sala 2020-an de mîsyonek berbi Bennu veke da ku nimûneyan berhev bike. Keştiya fezayê OSIRIS-REx dê roja Yekşemê, 24ê Îlonê, bi vedîtinên navbera gerstêrkan ve vegere erdê.

Bennu ji bo zanyaran armancek bi taybetî balkêş e ji ber ku ew ji damezrandina pergala rojê ya 4.6 mîlyar sal berê bi piranî neguherî maye. Ew bi gelemperî bêriya Erdê dike, lê dorbera wê her şeş salan carekê bi ya me re dikeve hev.

Lêbelê, tevî potansiyela wê ya bandorên wêranker, Asteroid Bennu pîvanên "kujerê gerstêrkê" nagire. Li gorî NASA, her zinarek fezayê ku mezinahiya wê ji 1 km û 2 km mezintir be, tê hesibandin ku bandorên gerdûnî hene. Bennu ji vê pêdiviya mezinbûnê kêm dibe. Ji ber dirêjahiya xwe ya zêdeyî 130 metreyî û nêzikbûna wê ya li dora Erdê, ew wekî "Asteroîdek Potansiyel Hazardous" tê binavkirin.

Bandora Bennu ya li ser Erdê bi çend faktoran ve girêdayî ye, di nav de 157 xalên bandora Erdê ya gengaz û îhtîmalên wan ên têkildar. Digel ku îhtîmala herî zêde bandorê di 24ê Îlona 2182an de ye, ji sedî 99.963 şansê wê heye ku asteroîd ji erdê bêpar bimîne.

Ger Bennu bandorek bike, dikare zirarek mezin bide derdorê. Enerjiya ku tê berdan dê ji Tsar Bomba, çeka navokî ya herî bihêz a ku heya niha hatî ceribandin, zêdetirî 20 carî be.

Heya nuha, riya Bennu ji bo Erdê xetereyek tavilê çênabe, û kesên ku bala xwe didin çavdêriya wê dê pêdivî bi alavên têr ên wekî teleskopa bi pîvana maqûl hebe. Ji bo ku hûn di derheqê şert û mercên hewayê yên li herêma Vancouver de agahdar bimînin, platformek pêşbîniya pêbawer bi pêşbîniyên taybetî yên taxê heye.

Girîng e ku were zanîn ku mîsyona berdewam a NASA ya ji bo Bennu dê di pêşerojê de li ser vê asteroîda potansiyel xeternak de bêtir agahdarî peyda bike.

Definitions:

– Bennu Asteroid: Asteroidek ku di sala 2009an de hat keşifkirin ku ji bo Dinyayê potansiyel tehdîd dike.

- HR MacMillan Space Centre: Navendek fezayê li Vancouver, Kanada.

– Keştiya fezayê OSIRIS-REx: Keştiya fezayê ya ku ji aliyê NASA ve ji bo berhevkirina nimûneyan ji asteroîda Bennu hatiye avêtin.

- Asteroîda Potansiyel Hazardous: Asteroidek ku têra xwe mezin e û bi qasî ku têra xwe nêzîkê Dinyayê ye ku xetereyek potansiyel çêbike.

- Tsar Bomba: Çeka nukleerî ya herî bihêz a ku heya niha hatiye ceribandin.

Çavkanî:

- Ajansa Fezayê ya Kanada: Agahdariya li ser asteroîdê Bennu.

- Platforma pêşbînkirina hewayê ya VIA, Weatherhood: Ji bo devera Vancouver pêşbîniyên hewayê yên berfireh peyda dike.

- Rûpelê mîsyonê ya NASA: Nûvekirinên li ser vedîtinên ji mîsyona OSIRIS-REx a Bennu.

Nîşe: Ev gotar şîroveyek afirîner a gotara çavkanî ye û dibe ku hemî hûrgulî an rastiyan bi duristî nîşan nede.