Predatorên Vîrûs: Keşifkirina Cîhana Kompleks a Vîrus û Satelîtên wan

Ma hûn qet rawestiyane ku hûn bipirsin ka çi diqewime dema ku vîrusek vîrusek din vedigire? Derket holê ku vîrus bi rastî dikarin bibin qurbanê vîrusên din, û encam ji asayî dûr in. Hûn bi xêr hatin cîhana balkêş a nêçîrvanên vîrus û satelîtên wan.

Dema ku vîrusek bikeve hucreyekê, ew dikare hilbijart ku an razayî bimîne an tavilê dest bi dubarekirinê bike. Di rewşa dubarekirinê de, vîrus makîneya molekulê ya hucreyê digire destê xwe da ku kopiyên xwe çêbike berî ku azad bibe. Lêbelê, carinan vîrusek kifş dike ku ew ketiye nav şaneyek ku berê xwedan vîrusek din a xewê ye. Ya ku diqewime şerek ji bo kontrolê di navbera her du dagirkeran de ye, ku serkeftin ji hêla her aliyek ve tê xwestin.

Lêbelê, rewş hene ku vîrus bi ketina hucreyekê re rastî surprîzek neçaverê tê: nêçîrvanek viral ku bi taybetî li benda nêçîra vîrusa tê ye. Van nêçîrvanên vîrus, ku wekî satelaytên vîrus têne zanîn, bi dehsalan ji biyologan re têne zanîn. Ew dikarin bandorek girîng li ser vîrusên wan ên "alîkar" bikin, an wan xera bikin an jî wan bikin kujerên bikêrtir.

Diyardeya satelaytên vîrus ji bakteriyan derbas dibe. Satelîtên vîrus ên nebatî yên ku di şaneyên nebatan de razayî ne, li benda vîrusên din in, hene û dikarin bandorên kûr li ser tenduristiya çandiniyê bikin. Wekî din, lêkolînên vê dawîyê destnîşan dikin ku gelek pergalên antiviral, wekî amûra guherandina genê CRISPR-Cas9, dibe ku ji pêşbaziya çekan a pêşkeftî ya di navbera vîrus û satelaytên wan de derketine.

Di vedîtinek balkêş a vê dawîyê de, tîmek nêçîrvanên fagê yên lîsansê ji Zanîngeha Maryland, wîlayeta Baltimore, li fagek satelîtê ya bi navê MiniFlayer ku xwedan şêwazek jiyanek bêhempa ye, terpilîn. Berevajî peykên din ên naskirî, MiniFlayer şiyana xwe ya razanê winda kiriye. Di şûna wê de, ew pêvekek dilşewat pêşxistiye ku dihêle ew mîna vampîrek li ser vîrusa xwe ya alîkar bisekine, di nêçîra mêvandarek nû de hevkariyek nakok biafirîne.

Lekolînwan hîn jî sirên li dora satelaytên vîrus vedişêrin, lê potansiyela wan a veguherîna têgihîştina me ya stratejiyên antiviral pir mezin e. Dînamîkên tevlihev ên di navbera vîrus û satelaytên wan de li ser cîhana tevlihev a nêçîrvanên vîrus û nêçîra nihêrînên hêja pêşkêş dikin.

Pirsên Pir tên Pirsîn

Ma vîrus dikarin nexweş bibin?

Erê, vîrus dema ku bi vîrusên din ên ku wekî satelîtên vîrus têne zanîn re rûbirû dibin, dikarin di fonksiyonên xwe yên normal de xera bibin.

Satelaytên viral çi ne?

Satelaytên vîrus vîrus in ku nêçîra vîrusên din dikin. Ew dikarin vîrusên xwe yên arîkar xera bikin an jî wan bikin kujerên bikêrtir.

Satelaytên viral çawa bandorê li biyolojiyê dikin?

Satelaytên vîrus di pêşbaziyek çekan a domdar a pêşveçûnê de di navbera xwe û vîrusên alîkarê wan de rolek dileyzin. Ev şer dibe sedema pêşveçûna pergalên cûrbecûr yên antiviral, ku hin ji wan ji hêla lêkolînerên ku stratejiyên antiviral dixwînin ve hatine bikar anîn.

Girîngiya MiniFlayer, fageya satelîtê ya ku vê dawiyê hatiye keşfkirin çi ye?

MiniFlayer yekem fageya satelîtê ye ku tê zanîn ku şiyana xwe ya razanê winda kiriye. Di şûna wê de, ew pêvekek bêhempa pêşxistiye ku dihêle ew li ser vîrusa xweya arîkar bigire. Ev vedîtin stratejiyên cihêreng ên ku ji hêla satelaytên viral ve têne bikar anîn ronî dike da ku saxbûn û dubarekirina wan misoger bike.

