Feydeyên Meditation Mindfulness

Meditation Mindfulness pratîkek kevnar e ku di salên dawî de populerbûna xwe bi dest xistiye. Ew tê de balkişandina li ser dema niha û pejirandina wê bêyî dadbarkirinê. Digel ku medîtasyona hişmendiyê bi gelemperî bi kevneşopiyên giyanî û olî re têkildar e, ew dikare ji hêla her kesî ve, bêyî ku bawerî an paşnavê wan be, were pratîk kirin. Û feydeyên medîtasyona hişbirê ji qada giyanî dûrtir dibe.

Yek ji rastiyên bingehîn di derbarê medîtasyona hişmendiyê de ev e ku ew dikare stres û fikar bi girîngî kêm bike. Bi perwerdekirina hişê ku balê bikişîne ser dema niha, mirov çêtir dikarin dev ji fikarên li ser pêşerojê an poşmaniya li ser paşerojê berdin. Lêkolînê destnîşan kir ku medîtasyona hişmendiyê dikare astên hormona stresê ya kortîsolê kêm bike û nîşanên nexweşiyên fikar kêm bike.

Lê feydeyên medîtasyona hişmendiyê ji kêmkirina stresê wêdetir diçin. Lêkolînan her weha dît ku pratîka birêkûpêk dikare baldarî baştir bike û rehetiya hestyarî zêde bike. Bi xurtkirina şiyana ku baldar bimînin, kes dikarin ji bo rêgirtina li rewşên dijwar bêtir hilberîner û çêtir bibin.

Wekî din, medîtasyona hişmendiyê hate dîtin ku başbûn û bextewariya giştî zêde dike. Bi çandina helwestek dilovanî ya li hember xwe û yên din, kes hestên girêdan û empatiyê mezintir dikin. Ev dikare bibe sedema baştirkirina têkiliyên, hem kesane û hem jî pîşeyî.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Medîtasyona hişmendî tenê ji bo mirovên giyanî an olî ye?

A: Na, medîtasyona hişmendiyê dikare ji hêla her kesî ve bête kirin, bêyî ku bawerî an paşxaneya wan be.

Pirs: Medîtasyona hişmendiyê çawa dikare stresê kêm bike?

A: Bi perwerdekirina hişê ku balê bikişîne ser dema niha, kes çêtir dikarin dev ji fikarên li ser pêşerojê an poşmaniya li ser paşerojê berdin, ku asta stresê kêm dike.

Pirs: Medîtasyona hişmendiyê balê baştir dike?

A: Erê, pratîka birêkûpêk a medîtasyona hişmendiyê hate dîtin ku baldarî û baldariyê baştir dike.

Pirs: Ma meditasyona hişmendiyê dikare me bextewartir bike?

A: Erê, bi çandina helwestek dilovanî li hember xwe û yên din, medîtasyona hişmendiyê dikare başbûn û bextewariya giştî zêde bike.

Di encamê de, meditasyona hişmendiyê ji kêmkirina stresê wêdetir gelek feydeyan pêşkêşî dike. Bi tevlêkirina vê pratîkê di jiyana xwe de, em dikarin bala xwe, xweşbûna hestyarî û bextewariya giştî zêde bikin. Bêyî baweriyên me, em hemî dikarin feydeyên medîtasyona hişmendiyê bistînin û di jiyana xwe ya rojane de hestek aşitî û zelaliyek mezintir biceribînin.

Çavkanî: [Seth Monk](https://www.sethmonk.org/)