Bandora Hîdrojena Bêalî li ser Reva Fotonên Lyman-Alpha di Galaksiyên Reionization-Epoch de

Stêrnas hîna di derbarê pêvajo û dema ji nû ve îyonîzasyonê de ne diyar in, ku dema ku hîdrojena li gerdûnê piştî ku bi qasî 200 mîlyon sal wekî atomên bêalî hebûn, dîsa îyonîze bû. Reionization ji hêla fotonên Lyman-continuum (LyC) ve tê rêve kirin, ku enerjiya wan heye ku elektronan ji atomên hîdrojenê derxîne. Pirs ev e, ev fotonên LyC ji ku hatine? Gelek astronom bawer dikin ku galaksiyên destpêkê di ji nû ve îyonîzekirina gerdûnê de rolek lîstin.

Di heyama ji nûbûnê de, galaksiyên ku tîrêjên Lyman-Alpha (Lyα) derdixistin, dema ku atomên hîdrojenê ji rewşa xweya yekem a heyecanê derbasî rewşa xweya bingehîn dibin, derketin. Lêbelê, hemî fotonên Lα nekarîn ji van galaksiyan birevin. Ger fotonek Lα berbi qiraxa galaksiyekê belav bibe, dibe ku bireve û were dîtin. Ger tu fotonên Lα nikaribin birevin, ev destnîşan dike ku fotonên LyC jî nikaribin birevin, û ku galaksî beşdarî ji nû ve îyonîzekirinê nebûye.

Hebûna hîdrojena bêalî (HI) di van galaksiyan de dikaribû rê li ber revîna fotonên Lα û di encamê de, fotonên LyC bigire. Ji bo vekolîna vê yekê, lêkolînek li ser nimûneyek galaksiyên ku li nêzîkê dawiya reionîzasyonê hatine dîtin, hate kirin, ku emîsyona Lα û [CII] (weşana ji karbonê ku ji bo revîna yek elektronek mîqdara rast enerjiyê kişandiye) bikar anîn da ku veguheztinên wan ên sor bipîvin.

Di her galaksiyê de veguheztinên sor ên Lα û [CII] hatin berawirdkirin. Lekolînwanan dît ku veguheztina leza di navbera her du celebên emîsyonê de, ku wekî veguheztina leza Lα tê zanîn, bi girseya gaza HI ya di galaksiyan de ji Serdema Reionîzasyonê re têkildar e. Ev destnîşan dike ku reva Lα ya di van galaksiyan de ji hêla naveroka gaza HI ya giştî ve, ji deverên herêmî ve tê bandor kirin.

Vedîtin destnîşan dikin ku pirbûna zêde ya gaza HI revîna fotonên Lα dijwartir dike, ku ev yek jî revîna fotonên îyonîzasyona LyC asteng dike. Ev destnîşan dike ku lêkolîna naveroka giştî ya HI ya galaksiyan dikare di pêvajoya ji nû vekirina gerdûnê de têgihiştinan peyda bike.

Çavdêriyên pêşerojê yên ji hêla Teleskopa Fezayê James Webb (JWST) ve tê çaverê kirin ku daneyên bi kalîtetir li ser galaksiyên kevn ên ji serdema reionîzasyonê peyda bike, têgihîştinek mezin a vê heyama girîng a dîroka gerdûnê pêşkêş dike.

Çavkanî: Lauren Elicker, Zanîngeha Cincinnati