Fêmkirina motorên bakterî: Encamên ji bo Nanomachines Efficient

Lêkolînerên ji Zanîngeha Nagoya, Zanîngeha Osaka, û Enstîtuya Bio-Zanist û Teknolojiyê ya Nagahama vedîtinên girîng di derbarê veguheztina bakteriyan û sepanên wê yên potansiyel de di pêşkeftina nanomachine de çêkirine. Tîma ku ji aliyê Profesor Emeritus Michio Homma û Profesor Seiji Kojima ve tê rêvebirin, rola molekula FliG di tebeqeya flagelar, an "motor" a bakteriyan de nas kir.

Motora flagelar di bakteriyan de rotor û statorek heye. Stator wekî motorê dixebite, dema ku rotor li ser bingeha veguheztina zivirîna stator dizivire. Ev mekanîzma dihêle ku bakterî bi pêş an paşde biçin. Zengla C, kompleksek proteîn e, vê tevgerê kontrol dike. Molekula FliG ya di nav zengila C de wekî kulpek tevdigere, guheztina di navbera tevgera pêş û paş de hêsan dike.

Lekolînwanan mutant G215A ya molekula FliG lêkolîn kirin, ku dibe sedema zivirîna domdar a motorê. Bi lêkolîna xwe, tîmê keşif kir ku guherînên di avahiya FliG û pêwendiya molekulên avê yên li dora wê ji tevgera demjimêrê berpirsiyar in. Ev guhertin di forma normal ya FliG de jî çêdibin dema ku ew li gorî demjimêrê dizivire. Cûdahiyên strukturî rê dide bakteriyan ku di bersivê de li hawîrdora xwe di navbera tevgera pêş û paş de biguhezin.

Fêmkirina taybetmendiyên laşî yên proteîna FliG di têgihîştina mekanîzmaya molekulî ya guheztina zivirî ya di motoran de serkeftinek e. Vedîtin rê li ber pêşkeftina motorên kompakt ên bi karbidestiya veguheztina enerjiyê bilindtir vedike. Ev zanîn dikare di sêwirana nanomachinên sûnî de ku li ser zivirîna wan xwedan kontrolek rastîn e, were sepandin. Van pêşkeftinan xwedan potansiyela şoreşa qadên cihêreng, wek derman û sêwirana jiyana çêkirî ne.

Lêkolîn, ku di iScience de hate weşandin, di têgihiştina me ya motorên bakterî û bandorên wan ên potansiyel de ji bo pêşkeftina nanomachinên bikêrtir de gavek girîng a pêş ve nîşan dide. Ew rêyên nû ji bo lêkolîna di nanoteknolojî û endezyariyê de vedike, ji bo pêşkeftinên teknolojîk ên pêşerojê îmkanên balkêş pêşkêşî dike.

Kanî:

