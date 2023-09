Şahidê Destpêka ULA Atlas V NROL-107

Di 9ê Îlona 2023-an de, demjimêr 08:51 AM, ULA Atlas V NROL-107 dê ji Kompleksa Destpêka Fezayê 41 li Bingeha Hêza Fezayê ya Cape Canaveral were avêtin. Ev bûyera balkêş dê şansek pêşkêşî temaşevanan bike ku bibin şahidê hêz û bedewiya avêtina rokêtê.

Kompleksa serdanê dê di 7:15 AM ET di 9ê Îlonê, 2023 de, ji bo dîtina destpêkirina Atlas V NROL-107 vebe. Parkkirin û bilêtan dê di 7:00 AM ET de vebe. Girîng e ku meriv ji bo zêdekirina seyrûsefera nav û li Navenda Fezayê ya Kennedy plansaz bike.

Destpêkirina Dîtinê

Ji bo kesên ku dixwazin ji nêz ve bibin şahidê destpêkirinê, LC-39 Observation Gantry cîhek sereke pêşkêşî dike. Bilêtek ji bo gantry ji bilî heqê pejirandinê bi 49 $ heye. Ji vê nuqteyê, temaşevan dê karibin bibînin ku roket ji qada avêtinê derdikeve. Ji bo gihîştina gantryê, ji bilî bilêtek pejirandî ya derbasdar, Bilêtek Veguhastina Destpêkê ya Zêde (LTT) hewce ye. Gantry bi qasî 2.3 mîl / 3.7 kîlometre dûrî cîhê avêtinê ye.

Otobus dê saet di 1:7 danê sibê de li dawiya motora roketa Saturn 15B ya li Baxçeyê Rocketê siwar bibin. Di vê pakêtê de şîroveya deng û ragihandinê ya destpêkirinê, û her weha xwarinek sivik û bîranînek heye.

Ev bûyera destpêkirinê soz dide ku bibe ezmûnek bîranîn ji bo hemî kesên ku beşdar dibin. Şahidiya avêtina rokêtê ya ji zû de şahidiyek e ku destkeftiyên bêhempa yên lêgerîn û teknolojiyê yên mirovî ye. Fersenda ku hûn bibin beşek ji dîrokê ji dest nedin!

