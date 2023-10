Astrobotic's Lunar Lander ku li ser Roketa Vulcan Centaur a ULA-yê biteqe

By

Pargîdaniya hewaya fezayê ya Pittsburgh, Astrobotic, dê bi destpêkirina yekem keviya heyvê, ku dê ji hêla roketa nû ya Vulcan Centaur a United Launch Alliance (ULA) ve were hilgirtin, dîrok bike. Rêvebirê ULA Tory Bruno di Civîna Civata Rêvebir a Teknolojiya CNBC de ragihand ku destpêkirin di navbera 24-ê Kanûnê û 26-ê Kanûnê de tê plansaz kirin.

Lendera robotîk a Peregrine ya Astrobotic dê li ser rokêtê be, digel bargiraniyek ji Celestis, pargîdaniyek ku karûbarên avêtinê bikar tîne da ku bermahiyên şewitandinê wekî bîranînê bişîne fezayê. Destpêkirin beşek ji peymanek 79.5 mîlyon dolarî ye ku di sala 2019-an de ji hêla XNUMX-an ve bi pêşengiya Karûbarên Karûbarên Veguhastina Heyvê ya Bazirganî ji Astrobotic re hatî dayîn. Mîsyon armanc dike ku li ser navê ajansa fezayê barên zanistî bigihîne herêmên bakurê heyvê.

Li gorî Bruno, roja destpêkirina taybetî ji ber ramanên zanistî yên têkildarî mekanîka orbital hate hilbijartin. Pêdiviyên mîsyona Astrobotic hewce dike ku şert û mercên ronahiyê bi baldarî têne kontrol kirin û pêwendiya radyoyê ya domdar bi Tora Space Deep. Van faktoran pencereya destpêkirinê her mehê tenê çend rojan sînordar dike.

Rêwîtiya berbi vê qonaxê bê dijwarî nebû. Daxuyaniya destpêkê ya ULA wekî pêşkêşkarê avêtinê di sala 2019-an de, bi tarîxek destpêkirinê ya plankirî ji bo sala 2021-an hate kirin. Lêbelê, derengiyên teknîkî yên bi roketa Vulcan, mîna teqîna qonaxa jorîn di dema ceribandinê de li Navenda Firrîna Fezayê ya NASA-yê di Adarê de, bû sedema têkçûn. . Zêdetir dereng ji ber bûyerên ceribandina motora rokêtê yên ku motorên BE-4 yên Blue Origin tê de bûn. Tevî van şikestinan, ULA pêbawer e ku ew ê di meha Mijdarê de ceribandin û kalîteya qonaxa jor a Vulcan biqedînin.

Ev mîsyona yekem, ku wekî Certification-1 tê zanîn, yek ji du firînên pejirandinê ye ku ji hêla Hêza Fezayê ve tê xwestin. Destpêkirin dê ji Kompleksa Destpêkê 41 li Stasyona Hêza Fezayê ya Cape Canaveral li Florida pêk were. ULA xwedan planên ambargoyê ye ku leza destpêkirina Vulcanê zêde bike, armanc dike ku heya nîvê sala 2025-an her du hefteyan carekê dest pê bike. Pargîdanî li bendê ye ku daxwaz ji bo karûbarên destpêkirina wê hem ji xerîdarên hukûmetê û hem jî ji xerîdarên bazirganî were, digel ku peymana vê dawiyê ya Amazon-ê dest pê dike ku beşek ji mega-komstêra xweya înternetê ya satelîtê Kuiper destkeftiyek girîng e.

Pirs û Bersîv:

1. Kengê tê plansaz kirin ku dakêşana heyvê ya Astrobotic dest pê bike?

Keştiya heyvê ya Astrobotic wê di navbera 24 û 26ê Kanûnê de dest pê bike.

2. Armanca keştiya robotî ya Peregrine çi ye?

Erdhej dê li ser navê NASA barên zanistî bigihîne beşa bakurê heyvê.

3. Çima Şeva Sersalê wekî roja destpêkirinê hate hilbijartin?

Dîroka destpêkirinê ji hêla faktorên zanistî ve girêdayî mekanîka orbital û hewcedariyên mîsyona Astrobotic ve hate destnîşankirin.

4. Di pêşkeftina rokêta Vulcan de ULA bi çi dijwariyan re rû bi rû maye?

Derengiyên teknîkî, di nav de bûyerên mîna teqîna qonaxa jor û têkçûna ceribandina motora rokêtê, di dema pêşkeftinê de bûne sedema derengbûnê.

5. Girîngiya mîsyona yekem, Sertîfîka-1 çi ye?

Sertîfîka-1 yek ji du firînên pejirandinê ye ku ji hêla Hêza Fezayê ve tê xwestin.

Çavkanî:

- [Çavkanî 1]