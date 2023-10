Keştiya Heyvê ya Astrobotic wê li ser roketa Vulcan Centaur a ULA dest pê bike

By

Pargîdaniya Pittsburgh-a Astrobotic xwe amade dike ji bo avêtina yekem dakêşana heyvê ya pir pêşbînîkirî li ser rokêta pêşkeftî ya United Launch Alliance (ULA) Vulcan Centaur. Rêvebirê ULA Tory Bruno piştrast kir ku tê plansaz kirin ku avêtin di navbera 24-ê Kanûnê û 26-ê Kanûnê de pêk were, ku hem ji bo pargîdanî û hem jî ji bo pîşesaziya fezayê bi tevahî qonaxek girîng nîşan dide.

Destpêkirina dahatû parçeyek bingehîn a mîsyona Astrobotic e ku barên zanistî bigihîne herêma bakurê Heyvê. Lendera robotîk a Peregrine ku ji hêla Astrobotic ve hatî pêşve xistin, dê kapasîteya barkirinê ya 120 kîloyî hilgire û dê piştgirî bide însiyatîfa Karûbarên Karûbarên Heyvê yên Bazirganî yên NASAyê. Armanca vê destpêşxeriyê ew e ku bi hevkarîkirina bi pargîdaniyên taybet re pêşveçûna keşfkirina heyvê teşwîq bike.

Di hevkariyek bingehîn de, keştiya Peregrine ya Astrobotic dê di heman demê de bargiraniyek mêvandar ji Celestis, pargîdaniyek ku ji bo şandina beşên piçûk ên bermahiyên şewitandî ji fezayê re wekî karûbarê bîranînê veqetandiye, vedihewîne. Ev hevkarîya bêhempa hêmanek dilşikestî li mîsyonê zêde dike û mezinbûna naskirina fezayê wekî sînorê dawîn ji bo bîranîna mirovan ronî dike.

Dema ku pencereya destpêkirinê bi şeva Sersalê re hevaheng e, CEO yê ULA Tory Bruno tekez dike ku dem li ser bingeha hesabên zanistî yên hûrgulî ye. Pêdiviyên mîsyonê kontrolkirina baldar a şert û mercên ronahiyê û hewcedariya pêwendiya radyoyê ya domdar bi Tora Fezaya Kûr re destnîşan dike. Van faktoran pencereya destpêkirinê bi tenê çend rojan her mehê sînordar dike, ku destpêkirina Şeva Sersalê her ku diçe girîngtir dike.

ULA di pêşxistina rokêta pêşkeftî ya Vulcan Centaur de rastî astengiyên teknîkî hat. Lêbelê, pargîdanî ji bo peydakirina standardên ewlehî û performansê yên herî zêde dilsoz dimîne. Destpêka dahatû ji bo ULA qonaxek girîng temsîl dike, ji ber ku ew yek ji du firînên pejirandî ye ku hewce dike ku hewcedariyên hişk ên Hêza Fezayê ya Dewletên Yekbûyî bicîh bîne.

Tê payîn ku danasînê li Kompleksa Destpêkê 41 li Stasyona Hêza Fezayê ya Cape Canaveral li Florida pêk were. ULA ji bo paşerojê xwedan planên ambicioz e, bi mebesta ku heya nîvê sala 2025-an rêjeya avêtina roketa Vulcan Centaur her du hefteyan carekê zêde bike. Tê payîn ku ev daxwaziya zêde hem ji xerîdarên hukûmetê û hem jî ji xerîdarên bazirganî were, ji ber ku ULA berdewam dike ku peyman û hevkariyê bi lîstikvanên sereke yên pîşesaziyê re ewle bike.

Yekem danasîna keştiya heyvê ya Astrobotic, bi hevkariya ULA, rê li ber keşfkirina fezayê ya pêşerojê vedike û li ser girîngiya Şeva Sersalê wekî roja destpêkirinê perspektîfek bêhempa pêşkêşî dike. Ew kapasîteyên awarte yên pargîdaniyên taybet destnîşan dike ku piştgirî bidin lêkolîna zanistî, rêzgirtinê ji hezkiriyan re bidin, û sînorên keşfkirina mirovan li derveyî Erdê derxînin.

Pirs û Bersîv

1. Astrobotic yekem daxistina heyvê çi ye?

Yekemîn keştiya heyvê ya Astrobotic, bi navê Peregrine, keştiyek fezayî ya robotîk e ku ji bo şandina barên zanistî li herêma bakurê Heyvê hatiye çêkirin. Ew bi qasî şeş metre dirêj e, heşt ling fireh e, û xwedî kapasîteya barkirinê ya 120 kîlogramî ye.

2. Armanca mîsyonê çi ye?

Mîsyon armanc dike ku piştgirî bide destpêşxeriya Karûbarên Bazirganî ya Heyvê ya NASA-yê bi şandina barên zanistî ji Heyvê re. Wekî din, mîsyon bi Celestis re, pargîdaniyek ku beşên piçûk ên bermahiyên şewitandinê wekî karûbarê bîranînê dişîne fezayê, hevkariyek bêhempa vedigire.

3. Çima destpêk ji bo Şeva Noelê tê plankirin?

Pencereya destpêkirinê ji hêla hewcedariyên mîsyonê ve tê destnîşankirin ku şert û mercên ronahiyê bi baldarî têne kontrol kirin û pêwendiya radyoyê ya domdar daxwaz dikin. Van astengan di her mehê de çend rojên destpêkirinê yên berdest encam didin, yek ji wan dikeve şeva Sersalê.

4. ULA rastî çi şikestinan hat?

ULA di pêşvebirina roketa xwe ya Vulcan Centaur de bi derengiyên teknîkî re rû bi rû maye, di nav de bûyerên ku di dema ceribandinê de teqînek qonaxa jorîn û di dema ceribandina motora rokêtê de teqînek din pêk tê. Lêbelê, ULA ji bo peydakirina standardên herî ewledar û performansê veqetandî dimîne.

5. Destpêk li ku derê pêk tê?

Destpêkirin dê li Kompleksa Destpêkê 41 li Stasyona Hêza Fezayê ya Cape Canaveral li Florida pêk were.

