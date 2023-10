UCF Beşdarî Çavdêriya Navneteweyî ya Şeva Heyvê dibe

By

UCF, ku wekî SpaceU jî tê zanîn, careke din beşdarî bûyera gerdûnî, International Observe the Moon Night, dibe ku hişyariya li ser zanist û keşfê ya heyvê bilind bike. Zanîngeh dê di 21ê Cotmehê de mêvandariya xweya Observe the Moon Knight bike, ku gihîştina belaş a teleskopan û çalakiyên fezayê yên li dora Reflecting Pond peyda dike. Çalakî ji raya giştî re vekirî ye.

Di dema bûyerê de, pisporên fezayê yên UCF-ê dê amade bin ku ji beşdaran re bibin alîkar ku heyvê ji kampusê temaşe bikin. Bûyer dê di navbera 6-8 êvarê de pêk were, rê dide beşdaran ku ji dîmenên heyvê kêfxweş bibin berî ku ezman pir tarî bibe. Alîkarê Profesorê Fîzîkê ya Koleja Zanistî ya UCF, Adrienne "Addie" Dove, diyar dike ku di wê demê de jî, heyv dê hîn xuya bibe.

Profesor Yan Fernandez dê beşdarî bûyerê Dove bibe da ku zanyariyên li ser lêkolîna xwe ya girêdayî heyvê, tevî mîsyona Lunar-VISE ya NASA, parve bike. Ev mîsyon li ser vekolîna herêmek taybetî ya heyvê ye ku ji bo tespîtkirina mîneralan û çavkaniyên kîmyewî.

Ji xeynî dîtina teleskopê, Pirtûkxaneyên UCF û rêxistinên xwendekar ên cihêreng dê di heman demê de stend û çalakiyên têkildarî astronomî û fîzîkê jî hebin. Ji meteorîtan bigire heta roketên avê, û hem jî li kraterên heyvê keşif bikin, dê fersenda beşdaran hebe ku li ser van mijaran bêtir fêr bibin. Wekî din, dê stasyonek pasaporta heyvê hebe, ku beşdar dikarin mohran berhev bikin dema ku ew di nav qereqolên cihêreng ên ku ji hêla zanyarên gerstêrk ên UCF, pirtûkxaneyên zanistî, û endamên Civata Astronomiyê ya zanîngehê ve têne mêvandar kirin digerin.

Ev bûyer tenê yek ji gelek bûyerên Knights Under the Stars e ku ji hêla Robinson Observatory û Civata Astronomiyê ya xwendekar-rêvebir ve têne kirin. UCF dilsoziya xwe ya ji bo lêkolîna fezayê didomîne, jê re paşnavê SpaceU wergirt. Zanîngeh xwedî kevneşopiyek demdirêj a gihîştina stêrkan e, digel gelek projeyên ku piştgirî didin bernameya Artemis a NASA û beşdariyek girîng a mezûnan ji Navenda Fezayê ya Kennedy re. Wekî din, UCF xwediyê asteroîdên ku bi dehan lêkolînerên wê hatine binav kirin û tewra gerstêrkek jî li rûmeta wê hatiye binavkirin.

Ruhê keşfkirina fezayê di heman demê de bernameyên werzîşê yên UCF-ê bi Lîstikên Fezayê yên bi mijaran re jî dirêj dibe. Van bûyerên ku yekem car di sala 2016-an de bi futbolê dest pê kir, tevlêbûna UCF-ê di pîşesaziya fezayê de rêzdar dike. Lîstika Fezayê ya dahatû ya ji bo futbola mêran dê di 18ê cotmehê de li hember Carolina Peravê were lîstin. Futbol û voleybola jinan jî îsal Lîstikên xwe yên Fezayê lîstine. Ya balkêş dê heftemîn Lîstika Fezayê ya salane ya UCF-ê di 11-ê Mijdarê de be, ku Dewleta Oklahoma wekî dijber be. Balkêş e, rêza 50-yard ya stadyuma futbolê ya UCF bi heman lûtkeyê re wekî pêla destpêkirina dîrokî ya NASA, Launch Complex 39A, ku li dor 35 mîl li rojhilatê zanîngehê ye, li hev dike.

UCF di lêkolîn û perwerdehiya fezayê de, hem li ser û hem jî li derveyî zeviyê, ji bo jêhatîbûnê hewl dide.

