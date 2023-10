Vekirina Veşartan: Parçeyek Heyvê Çawa Veguherî Asteroidek Nêzîkî Erdê

Di vedîtineke nû de, tîmeke stêrnasan ji Zanîngeha Arizonayê, ronahiyê da ser veguhertina balkêş a perçeyek heyvê bo asteroîdek nêzîkê Erdê. Rastiya eslî ku asteroîdek berê hatibû keşfkirin, Kamo`oalewa, dibe ku perçeyek ji heyvê be, di sala 2021-an de civaka zanistî hejand. Niha, du sal şûnda, komek lêkolînê ya din li zanîngehê rêyek kêm vedîtiye ku dikare rave bike ka ev çawa çawa ye. fenomenek çêbû.

Kevneşopî, stêrnasan asteroîdên nêzîkê Erdê bi tiştên dûr ve girêdidin ku ji derveyî rêgeha Marsê derdikevin. Lêbelê, ev lêkolîna herî dawî destnîşan dike ku heyv çavkaniyek îhtîmala van tiştên ezmanî ye. Li gorî Renu Malhotra, nivîskarek payebilind li ser kaxezê û Regents Profesorê Zanistên Gerstêrkan li Zanîngeha Arizona, ev vedîtin tê vê wateyê ku di nav nifûsa asteroîdên nêzîkê Erdê de bi potansiyel gelek perçeyên heyvê yên din jî hene ku werin keşfkirin. Encamên lêkolînê di kovara Communications Earth & Environment de hatin weşandin.

Kamo`oalewa bi du awayên cihêreng bêhempa ye. Ya yekem, ew wekî hema-satelîta Dinyayê tê senifandin, ango gergeha wê ji nêz ve dişibihe ya Erdê, her çend ew li dora rojê digere. Ya duyemîn, dirêjahiya wê derdikeve pêş, ji ber ku tê pêşbînîkirin ku ew bi mîlyonan salan wekî hevalek Erdê bimîne. Ev taybetmendiya awarte Kamo`oalewa ji tiştên din ên mîna hev cuda dike ku tenê çend dehsalan rêwiyên mîna Erdê diparêzin.

Ji bo vekolandina sira çawa perçeyek heyvê di vê gerîdeya hema-satelîtê de bi dawî bû, lêkolîneran sîmulasyonên jimarî pêk anîn ku hêzên gravîtasyonê yên hemî gerstêrkên di pergala rojê de têne hesibandin. Ecêb e, wan keşf kir ku hin perçeyên heyvê xwedan şert û mercên rast in ku riya xwe li van gerîdeyên bêhempa bibînin. Kamo`oalewa, ji ber vê yekê, dikaribû bi mîlyonan sal berê di dema bûyerek bandorek heyvê de were afirandin.

Heyv ji mêj ve ji hêla asteroîdan ve tê bombebaran kirin, ji gelek kraterên bandor ên ku li ser rûyê wê belav bûne diyar dibe. Tevî ku piraniya materyalên heyvê yên ku têne avêtin dîsa vedigerin ser heyvê, perçeyek piçûk dikare ji gravîteya heyvê û erdê birevin, û di dawiyê de bibin asteroîdên nêzîkî Erdê. Tê bawer kirin ku Kamo`oalewa girêdayî vê koma hilbijartî ya perçeyên nadir e ku ketine qada hev-orbital a Erdê.

Têgihîştina asteroîdên nêzîkî Erdê pir girîng e ji ber ku ew xetereyên potansiyel li ser gerstêrka me çêdikin. Zêdetir lêkolînên berfireh ên Kamo`oalewa û destnîşankirina eslê wê di nav kraterek bandora heyvê ya taybetî de dê di derheqê mekanîka bandorê de nihêrînên hêja peyda bike. Di hişê vê yekê de, lêkolîner plan dikin ku li şert û mercên taybetî yên ku rê dane rêça orbital a yekta ya Kamo`oalewa lêkolîn bikin. Wekî din, ew armanc dikin ku temenê rast ê vê asteroîda enigmatîk diyar bikin.

Vedîtina Kamo`oalewa û eslê wê yên heyvê şahidiyek ecêbên bêhempa yên gerdûna me ye. Ew ji me re tîne bîra me ku tewra tiştên ku xuya dikin jî dikarin sirên berbiçav hildin, li bendê ne ku bi hewildanên bêwestan ên lêkolînerên dilsoz were eşkere kirin. Her ku em lêgerîna gerdûnê didomînin, em têgihîştinek kûr a cîhê xwe yê li berfirehiya fezayê digirin.

Lawikbêj

1. Qasî-satelît çi ye?

Qasî-satelît têgehek e ku ji bo danasîna asteroîdên ku rêwiyên wan dişibin ya Erdê de tê bikar anîn.

2. Parçeyek ji heyvê çawa bû asteroîdeke nêzîkî Cîhanê?

Simulasyonên hejmarî yên ku ji hêla lêkolînerên Zanîngeha Arizonayê ve hatine kirin, eşkere kirin ku hin perçeyên heyvê xwediyê şert û mercên rast in ku bikevin orbitên hema-satelîtê yên li dora Erdê. Ev destnîşan dike ku perçeyek ji heyvê dikaribû di dema bûyerek bandora heyvê ya borî de hatiba afirandin û dûv re riya xwe di vê gerîdeya bêhempa de dît.

3. Çima vedîtina Kamo`oalewa girîng e?

Vedîtina Kamo`oalewa heyvê wekî çavkaniyek potansiyel a asteroîdên nêzî Erdê destnîşan dike, û têgihîştina me ya eslê wan berfireh dike. Wekî din, lêkolîna Kamo`oalewa û destnîşankirina eslê wê ya taybetî di nav kraterek bandora heyvê de dikare di derheqê mekanîka bandorê de nihêrînên hêja peyda bike û beşdarî zanîna me ya van fenomenên ezmanî bibe.

4. Xetereyên potansiyel ên asteroîdên nêzîkî Erdê çi ne?

Asteroîdên Nêzîkî Erdê ji bo gerstêrka me xetereyek potansiyel çêdikin ji ber ku rêwiyên wan wan nêzî Cîhanê dikin. Di bûyera pevçûnê de, ew dikarin zirarek girîng bidin û bandorên demdirêj li ser jîngeha me bikin. Fêmkirina van asteroîd û taybetmendiyên wan ji bo pêşxistina stratejiyên ji bo kêmkirina xetereyên potansiyel girîng e.