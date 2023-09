Stêrnasên Tirk NGC 2509 Koma Vekirî bi Bikaranîna Daneyên Gaia Dikolin

Bi bikaranîna daneyên ji peyka Gaia ya ESA, stêrnasên Zanîngeha Stenbolê li ser koma vekirî ya NGC 2509 lêkolînek kirin, ku li ser pîvanên wê yên avahî û stêrfîzîk têgihiştinê peyda dike. Komên vekirî komên stêrkan in ku bi gravîtasyonê ve bi hev ve girêdayî ne û ji heman ewrê molekularî yê dêw pêk tên. NGC 2509, ku di komstêra Puppis de cih digire, komek vekirî ya temenê navîn e ku bi kêmî ve hatî lêkolîn kirin, ku gelek taybetmendiyên wê hîn ne diyar in. Ji bo lêkolîna NGC 2509, stêrnasan daneyên astrometrîk û fotometrîk ên Gaia Data Release 3 analîz kir.

Di lêkolînê de hat dîtin ku NGC 2509 di hilkişîna rast û dakêşanê de bi rêzê ve bizavek rast -2.72 û 0.8 mas/sal e. Dûrahiya wê bi texmînî 8,200 salên ronahiyê ye û temenê wê bi îhtîmaleke mezin 1.5 mîlyar sal e. Radyoya sînorkirî ya komê bi qasî 16.7 salên ronahiyê ye, û sorbûna wê jî 0.1 mag e. Metalîzma NGC 2509 di asta 0.0152 dex de tê pîvandin, û tîrêjiya stêrka wê ya navendî bi qasî 32.33 stêrk/arcmin² ye.

Berfirehkirina navnîşa komên vekirî yên galaktîk ên naskirî û lêkolîna wan bi hûrgulî ji bo zêdekirina têgihiştina me ya çêbûn û pêşkeftina galaksiya me pir girîng e. Ev lêkolîn beşdarî zanîna NGC 2509 dibe û di derheqê taybetmendiyên wê de agahdariya hêja peyda dike. Zêdetir lêkolîn û lêkolîna li ser komên vekirî dê berdewam bike ku di derheqê xwezaya tevlihev a gerdûna me de bêtir eşkere bike.

Çavkanî:

- T. Yontan et al, Parametreyên Astrophysical of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

- Astronomên tirk li komê vekirî NGC 2509 (2023, 19ê Îlonê) ku 19ê Îlona 2023an ji [çavkaniyê] hatiye standin lêkolîn dikin.