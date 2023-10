Sperm Tuatara Ji Spermê Mirov Zûtir û Dirêjtir e, Lêkolîn Dike

By

Lêkolînerên ji Zanîngeha Victoria ya Wellingtonê kifş kirin ku sperma tuatara sê qat ji spermê mirovan dirêjtir û bileztir e. Ev vedîtin bi potansiyel dikare di zindîbûna cureyên tuatara de bibe alîkar. Di lêkolînê de, ku adetên zayînê yên reptilê kevnar lêkolîn kir, hat dîtin ku tuatara nêr mîna mammalan xwedî organên zayînê nînin. Di şûna wê de, cotên hevjînê kilokên xwe bi hev re dişewitînin.

Li gorî Sarah Lamar, lêkolînerê mêvan û nivîskarê projeyê, ev kêmbûna organên hilberandinê dibe ku rave bike ka çima sperma tuatara zûtir e. Lamar hîpotez dike ku pêdivî ye ku sperm zû bimeşe da ku ji derveyî cloaca bigihîje rêça hilberîna jinê. Sperma Tuatara, ku wekî "texlît" tê binavkirin û dişibihe spermê çûkan, ji spermê mirovan pir dirêjtir e.

Digel mezinbûn û leza balkêş a spermê tuatara, reptil xwedî rêjeya zayînê kêm in. Ev dikare bi mêrên bêber û kêm caran adetên hêkankirina jinan ve were girêdan. Tenê 20% ji mêran ji ber pêşbaziya di nav nifûsê de dikarin hevjînek peyda bikin. Wekî din, jin bi gelemperî tenê her çar salan carekê ji dayik dibin.

Lamar hêvî dike ku lêkolîna wê dê bibe alîkar ku nifûsa tuatara hem li çolê û hem jî di dîlgirtinê de zêde bibe. Fêmkirina zayîna tuatara mêr dikare di girtina biryarên agahdar de dema veguheztina kesan an damezrandina nifûsên nû de bibe alîkar. Bi naskirina mêrên saxlem û berdar, hewildanên parastinê dikarin bi bandortir bibin.

Tuatara niha wekî "di nav xetereyê de" têne navnîş kirin û li 32 giravên çolê têne dîtin. Metirsiyên li ser jiyana wan mişk, mişk, wêrankirina jîngehê, nêçîra nêçîrê, û cihêrengiya genetîkî ya kêm in. Tuatara ku ji temenê dînozoran xilas bûne, di ekosîstemê de rolek girîng dilîze û di hin rewşan de dikare heya 100 salan bijî.

