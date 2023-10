By

Lêkolînerên li pişt lêkolînek vê dawîyê ku di kovara Nature de hatî weşandin delîl dîtin ku dibe ku navika erdê diherike. Lêkolîn balê dikişîne ser herikîna lavaya kevnar a ji Girava Baffin a li Arşîpela Arktîk a Kanadayê, ku rêjeya herî bilind a helyum-3, helyum-4, û îsotek din a nadir ku heya niha di zinarên volkanîkî yên bejayî de hatine keşif kirin, dihewîne.

Asta bilind a helium-3 destnîşan dike ku herikîna lavayê ji kûrahiya navika erdê derdikeve. Her çend mekanîzmaya tam a ji bo çawaniya vê rijandinê ne diyar dimîne jî, hîpotezek heye ku şopa hêmanên kêm, wek helium-3, dikare ji naverokê derkeve û biçe ser rûyê erdê.

Ev vedîtin li ser zanîna berê ava dibe ku helium-3 di zinarên Girava Baffin de heye. Lêbelê, lêkolîneran dixwestin diyar bikin ka ast li gorî raporên berê çiqas bilindtir in, ku bêtir piştgirî didin îhtîmala lehiyek bingehîn.

Xweşbextane, ev lehî niha xeternak xuya nake. Lêkolîneran destnîşan kirin ku di zinaran de ew qas atomên helyum-3 tune ku xetereyê çêbike û ji ber ku helyum-3 gazek hêja ye, bi hêmanên din re têkilî kîmyewî nake. Wekî din, devera ku lav diherike digihîje Girava Baffin pir dûr e, xetera rûdana mirovan kêm dike.

Vedîtina lekeyek potansiyel a di navika Dinyayê de pirsên balkêş der barê têgihiştina me ya karên hundurîn ên gerstêrkê de derdixe holê. Dê lêkolînek din hewce bike ku sira li dora vê diyardeyê were eşkere kirin û encamên wê yên li ser bingeha erdê were destnîşankirin.

