Vebijandina Cîhanên Din: Nêçîra Nerasterast ji bo Exoplanets

Em di serdemek awarte de dijîn ku têgihîştina me ya gerdûnê di nav şoreşek de derbas dibe, nemaze di zanîna me ya cîhanên din ên li derveyî Sîstema Rojê de. Dema ku em di warên spekulasyon û xeyalên zanistî de girtî ne, em niha dikarin bi pêbaweriyê piştrast bikin ku piraniya stêrkan bi gerstêrkên ku li dora wan dizivirin re hene. Ev têgihiştin şahidiyek e ji bo serkeftinek berbiçav a tespîtkirina laşên ezmanî yên hûrdem ên ku bi dehan an jî bi sedan salên ronahiyê ji Dinyayê dûr in.

Vedîtina van gerstêrkên dûr ne karekî hêsan e. Berevajî stêrkan, gerstêrk ronahiya xwe dernaxin û bi gelemperî ji tîrêjên stêrkên xwe yên mazûvan dertên. Wekî encamek, stêrnas neçar bûn ku rêbazên nerasterast ji bo nêçîra gerstêrkên derve bi kar bînin. Van rêbazan bandorên berbiçav ên ku gerstêrk li ser stêrkên ku li dora wan digerin bikar tînin, û dihêle ku em wan bişopînin.

Du teknîkên berbiçav derketine holê: rêbaza leza radial (Doppler) û rêbaza derbasbûnê. Rêbaza leza radîkal çavdêriya kêşana gravîtasyonê ya ku di navbera gerstêrk û stêrka wê de çêdibe, dike ku stêrk bi paş û paş ve biheje. Astronom bi analîzkirina guherîna ku di frekansa ronahiya stêrkê de çêdibe, dikarin hebûna gerstêrkeka derdor derxin holê. Ji aliyê din ve, rêbaza derbasbûnê balê dikişîne ser kêmbûna carna ronahiya stêrkek ku gerstêrkek di ber wê re derbas dibe. Bi şopandina van guhertinên demkî yên di ronahiyê de, zanyar dikarin hebûna gerstêrkek fêhm bikin.

Van teknîkên wênekêşiya nerasterast, ku ji hêla rastbûn û xîretkêşiya wan ve têne diyar kirin, encamên fenomenal derxistine. Heya nuha, zêdetirî 5,500 gerstêrkên derve hatine pejirandin, ku her yek bi taybetmendiyên xwe yên bêhempa pesnê xwe dide û beşdarî cihêrengiya cîhanên di galaksiya me de ye. Digel ku di vê lêgerîna gerstêrka gerstêrkê de hem awayên leza radîal û hem jî rêgezên gerstêrkê rolek girîng lîstine, rêbaza leza radîkal cîhek taybetî digire wekî nêzîkatiya pêşeng a ku mizgîniya serketina me ya serketî ya keşfkirina gerstêrkên derdor girt.

Rêbaza leza tîrêjê hêzên gravîtasyonê yên di navbera stêrk û gerstêrka wê ya li dora wê de dizivire bi kar tîne, û dibe sedem ku stêrk hejikek sivik nîşan bide. Ev hejandin, ku dikare bi bandora Dopplerê were pîvandin, di spektruma ronahiyê ya stêrkê de guheztinan çêdike, dema ku ew bi awayê alternatîf ber bi Erdê ve diçe an jê dûr dikeve. Çavdêriya vê dansa hejker a ronahiya stêrkan rê dide stêrnasan ku hebûna gerstêrkên der vedîtin û di derheqê sirên gerdûna meya mezin de nihêrînên bêqîmet bistînin.

Vedîtina gerstêrka Dimidium, ku li dora stêrka 51 Pegasi dizivire, di warê lêkolîna gerstêrkên derdor de demek girîng nîşan da. Ev stêrka tîpa G, dişibihe roja me, bi qasî 50.6 salên roniyê ji me dûr e. Dimidium, "Jupîtera germ", her 4.2 rojan carekê li dora stêrka xwe ya mêvandar dizivire. Vê vedîtina balkêş, ku stêrnasên Swîsreyî Michel Mayor û Didier Queloz Xelata Nobelê ya Fîzîkê ya 2019-an bi dest xistin, nerînên pêşwext ên li ser pergalên gerstêrkan û veavakirina wan şikand.

Gava ku em keşfkirina firehiya bêdawî ya gerdûnê didomînin, girîng dibe ku meriv xwe ji avakirina gelemperîbûnên di derheqê taybetmendiyên stêrkan û gerstêrkên wan ên li dora xwe de bi tenê li ser bingeha ramana induktîf pêk bîne. Pergala meya Rojê, bi birêkûpêkiya xwe ya ji dêwên gazê yên ku rêgehên dûr ji Rojê digirin, bi pergalên mîna Dimidium re berevajî dike. Ev cûrbecûr pergalên gerstêrk ên ku ne tenê li seranserê galaksiya me lê di heman demê de li Gerdûnê jî bi giştî belav bûne, hewcedariya hişyariyê dema ku encaman derdixin diyar dike.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Çi teknîk ji bo nêçîra gerstêrkên derve têne bikar anîn?

A: Rêbazên nerasterast têne bikar anîn rêbaza leza radial (Doppler) û rêbaza derbasbûnê ne.

Pirs: Rêbaza leza radial çawa dixebite?

A: Ew kêşana gravîtasyonê ya gerstêrkek li ser stêra xwe ya mêvandar dibîne, ku stêrk dihejîne. Ev hejandin bi dîtina guhertoyên di spektra ronahiya stêrkê de tê pîvandin.

Pirs: Girîngiya vedîtina gerstêrka derve Dimidium çi bû?

A: Dimidium, "Jupîterek germ", texmînên serdest ên di derbarê pergalên gerstêrkan de bertek nîşan da û têgihîştina me ya cihêrengiya gerdûna me berfireh kir.