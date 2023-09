Delîlan Pêşniyar dikin ku Heywanên Deryayî yên Kevin Dibe ku Alîkariya Teşekirina Pêşkeftina Neuronan kirine

Lêkolînek vê dawîyê ku di kovara Cell de hatî weşandin pêşveçûna neuronan di heywanan de vedikole, balê dikişîne ser plakozoan, heywanên deryayî yên bi mezinahiya milîmetre. Lekolînwanên li Navenda Rêzkirina Genomîk a li Barcelonayê keşif kirin ku şaneyên veşartî yên pispor ên ku di plakozoan de têne dîtin dikarin bi potansiyel bibin pêşengên neuronan di heywanên tevlihevtir de.

Placozoans afirîdên hêsan in ku ji beşên laş an organan kêm in. Ew bi qasî gewriyek mezin a qûmê ne û di deryayên hênik û germ de ji alga û mîkrobên xwe dixwin. Tê texmîn kirin ku ev ajal 800 mîlyon sal berê yekem car li ser rûyê erdê derketine û yek ji pênc rêzikên sereke yên heywanan in.

Lekolînwan teknîkên molekularî û modelên hesabker ên cihêreng bikar anîn da ku celebên hucreyên cihêreng ên di plakozoan de nexşînin û fêm bikin ka ew çawa pêş ketine. Wan "atlasên hucreyê" afirandin ku destûr da wan ku kom an "modulên" genên ku bi celebên hucreyên taybetî ve girêdayî ne nas bikin. Bi berawirdkirina cureyên cihêreng, wan ji nû ve ava kirin ka van şaneyan bi demê re çawa pêş ketine.

Lêkolînê eşkere kir ku placozoans neh celebên hucreyên sereke hene ku bi celebên hucreyên navîn ên ku di navbera wan de derbas dibin ve girêdayî ne. Ev hucre mezin dibin û dabeş dibin da ku hevsengiya ku ji bo tevger û xwarinê heywan hewce dike biparêzin. Balkêş e, lêkolîner di placozoan de komek cûda ya hucreyên peptidergîk ku bi neuronan re wekheviyê parve dikin vedîtin. Van hevsengiyan di heywanên din ên ku zû şax dibûn de, wekî spongs an jî jelê şeqil, nehatin dîtin.

Lekolînwanan dît ku hucreyên peptidergîkî yên di placozoan de bi heman rengî pêvajoya neurogenesisê di heywanên pêşkeftî de cûda dibin. Di heman demê de modulên genê yên ku ji bo îskeleya pêş-synaptîk a neuronek hewce ne jî hene, ku destûrê dide wan ku peyaman bişînin. Lêbelê, ew nebûna hêmanên ku ji bo wergirtina dawiya peyamek neuronal an jî ji bo pêkanîna îşaretên elektrîkê hewce ne.

Wekî din, lêkolînê destnîşan kir ku celebên hucreyên placozoan bi hevûdu re bi karanîna proteînên taybetî yên bi navê GPCRs û neuropeptîd re têkilî daynin, mîna ku neuron çawa bi karanîna neuropeptîdan di pêvajoyên cihêreng ên fîzyolojîkî de têkilî didin.

Enstîtuyan destnîşan dikin ku pêşkeftina neuronan 800 mîlyon sal berê bi derketina şaneyên veşartî di plakozoan de dest pê kiriye. Bi demê re, van hucreyan modulên genê yên nû bi dest xistin ku rê didin pêşkeftina îskeleyên post-synaptîk, axons, dendrît û kanalên îonê, ku rê li ber avakirina neuronên rastîn vedike.

Ev lêkolîn ronahiyê dide qonaxên destpêkê yên pêşkeftina neuronê û di derheqê koka pergalên nervê yên tevlihev de ku îro di heywanên pêşkeftî de têne dîtin de ronahiyê dide.

Çavkanî:

- [Rojnameya Hucreyê] (https://cell.com)

- [Navenda Rêziknameya Genomîk] (https://www.crg.eu/)