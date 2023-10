Sira galaksiyên ronahiyê yên zû çareser kirin: Çêbûna Stêrka Birûskî

Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) vê dawîyê wêneyên hin galaksiyên herî pêşîn ên gerdûnê, ku di nav çend sed mîlyon salên Teqîna Mezin de çêbûne, kişandin. Van galaksiyan pir geş, pir mezin, û li gorî temenê xwe pir pêşkeftî xuya bûn, ku modela standard a kozmolojiyê dijwar kirin. Lêbelê, lêkolîna nû ya ku di The Astrophysical Journal Letters de hatî weşandin destnîşan dike ku çêbûna stêrkek teqiya, diyardeyek ku serdemên kurt û zexm ên zayin û mirina stêrkan vedihewîne û li pey wan qonaxên dirêjtir û bêdengtir hene, dikare vê sirê rave bike.

Lekolînwanan ji projeya Feedback of Relativistic Environments (FIRE) sîmulasyonên komputerê yên pêşkeftî bikar anîn da ku vê pirsgirêkê lêkolîn bikin. Di simulasyonan de derket holê ku çêbûna stêrkên teqyayî dikare bibe sedema şewqa sosret a ku di galaksiyên destpêkê yên ku ji hêla JWST ve hatine girtin de têne dîtin. Çêbûna stêrkên teqemenî di galaksiyên bi girseya kêm de hevpar e û bi teqandina stêran û dûv re teqînên supernova, ku gaza ku paşê paşde vedigere û stêrkên nû çêdikin, derdixe holê. Lêbelê, dema ku galaksî bi têra xwe girseyek mezin dibin, gravîteya wan galaksiyê li hev digire û wê tîne rewşek domdar û rê li derketina gazê digire.

Ger were pejirandin, ev ravekirin dê ji hewcedariya guheztin an sererastkirina modela standard a kozmolojiyê dûr bixe. Encam ronahiyê dide fîzîka berbanga kozmîk û spekulasyonên berê yên di derbarê gerdûna destpêkê de diqewimin. Bi peydakirina delîlên çavdêriyê yên zexm, JWST têgihîştina me ya hûrguliyên laşî yên galaksiyan pir zêde kiriye û rê dide me ku em fîzîka gerdûna destpêkê ji nû ve bigerin û lêkolîn bikin.

