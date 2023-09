Mîsyona OSIRIS-REx a NASA: Keştiyek fezayî bi Nimûneya Asteroidê Vegere, Ne Zombî

By

Sînefîlan dibe ku senaryoya xeyalî ya di fîlimê Night of the Living Dead de bi bîr bînin ku tê de mirîyên ku radibin ji tîrêjên ji sondaya fezayê ya ku ji Venusê vedigere têne hesibandin. Digel ku ew ji bo fîlimek konseptek dilşewat e, NASA dixwaze her kesî piştrast bike ku mîsyona wan a dawîn zombî nagire. Roja Yekşemê, keştiya fezayê OSIRIS-REx gera xwe ya heft-salî ya li asteroîda 101955 Bennu bi serfirazî qedand, mînakek ji kevir û tozê anî.

Rêvebirê NASA Bill Nelson eşkere kir ku Bennu asteroîdek potansiyel xeternak e ji ber şansê wê yê hindik ku bandorê li ser rûyê erdê bike. Lêbelê, divê ev binavkirin bi xetereyên zombî yên ku di fîlimê George A. Romero de têne xuyang kirin re neyê tevlihev kirin. Mebesta bingehîn a vê mîsyonê komkirina agahdariya hêja di derbarê pêkhatina destpêka pergala meya rojê de ye. Zanyar hêvîdar in ku naveroka asteroîdê li ser çêbûna gerstêrk, molekulên organîk û îhtîmala ava şil ronahiyê bide.

Piştî rêwîtiyek sê-salî, OSIRIS-REx kapsula xweya vegerê ya nimûne li jorê Utah daxist. Dûv re kapsul di atmosferê de daket û bi nermî bi paraşûtê daket erdê. Personelên NASA bi hişyarî nêzî kapsulê bûn, ku hemî tedbîrên ewlehiyê di cîh de ne. Her çend JAXA, ajansa fezayê ya Japonî, jixwe mîsyonên bi vî rengî bê bûyer qedandine jî, NASA tedbîrên zêde girt da ku pêşî li her qirêjiyek potansiyel bigire.

Kapsula OSIRIS-REx tavilê hate veguheztin jûreyek paqij û ket bin herikîna nîtrojenê ya domdar. Ev pêvajo armanc dike ku ji bo armancên lêkolînê paqijiya nimûneyê biparêze. Armanca sereke ev e ku meriv xwe ji têkiliya potansiyel a bi maddeya Erdî dûr bixe, ne ku pêşî li derketina zombî li Navenda Fezayê ya Johnson bigire.

Ji bo berfirehkirina qada lêkolînê, NASA plan dike ku çaryeka nimûneya Bennu li zanyarên çaraliyê cîhanê belav bike. Tîma OSIRIS-REx ku ji 233 zanyarên 38 saziyan pêk tê, dê beşek ji nimûneyê werbigire. Ajansa Fezayê ya Kanada û JAXA jî dê beşên piçûktir bistînin, di heman demê de piran dê li Navenda Fezayê ya NASA ya Johnson ji bo zanyarên pêşerojê were parastin.

Di vê navberê de, keştiya fezayê OSIRIS-REx lêgerîna xwe didomîne û niha ber bi cihê xwe yê din, asteroîd 99942 Apophis ve diçe. Hewldanên NASA yên ji bo têgihîştina sirên fezayê ji fîlima Şeva Miriyên Zindî re pir dûr ketine, lê piştrast bin, vegerandina mîsyona OSIRIS-REx tu mexlûqên nemir nagire nav xwe.

