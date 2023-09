Hunera Bêbawer a Kurmikên Tortoise Beetle: Afirandina Parasolên Poop

Di cîhanek ecêbên veşartî de, hindik kes bi qasî kurmikên kêzikan jîr in. Van afirîdên fêlbaz pozê xwe bikar tînin da ku parzûnên tevlihev ava bikin, hem parastin û hem jî kamûflajê peyda dikin. Lêkolînek vê dawîyê ku di kovara ZooKeys de hatî weşandin di pêvajoya hûrgelê ya li pişt avakirina van mertalên balkêş de vedikole.

Dema ku mêşhingiv hîna di qonaxa xwe ya kurmikê de ne, ew fêkiyên xwe bikar tînin da ku mertalek çêbikin ku wan ji nêçîrvan û hêmanan biparêze. Bi karanîna anusek teleskopî, larva dikarin bermayên xwe dirêj bikin û manevra bikin da ku li ser pişta xwe sîwanek gomê ava bikin. Ev mertal ji gelek armancan re xizmet dike, wan wekî pileyên bêhêz ên derzê vedişêre, di heman demê de wan ji nêçîrvanan jî diparêze. Kurmik tewra mertalên xwe wekî çek bikar tînin, dema ku hewce be, dagîrkeran diavêjin.

Caroline Chaboo, yek ji nivîskarên lêkolînê, larvayên kêzikê wek gûzên gewr binav dike, lê hevpîşeyên wan ên mezin bêhna xweş in. Ev mêşhingiv navê xwe ji qalikê xwe yê jor ên qubekirî girtine, bi şiklê kêzikan û bi rengê kevirên gewherî dişibin hev. Bi taybetî, mêşên tûrikên zêrîn ên bi lingên xwe dişibin nuqteyên zêr.

Armanca lêkolînê ew e ku di têgihîştina kêzikên tortoise de valahiyek dagire, balê dikişîne ser qonaxa ciwaniyê ya ku pir caran di berhevokên zanistî de têne paşguh kirin. Dema ku mêşên mezinan bi gelemperî li muzexaneyan têne parastin, larvayên nermtir di van berhevokan de tune ne. Bi çavdêriya mêşhingivên ji hêkê heya mezinan, lêkolîner hêvî dikin ku tevahiya pêvajoya çêkirin û karanîna mertalê belge bikin.

Bişkokên tortoise ne tenê celeb in ku di qonaxa xwe ya kurmikê de teknîkên mîmarî bikar tînin. Mêşikên pilingan kuliyên heriyê çêdikin, dema ku kurmikên kêzikan ji kevir û pelan kozikan çêdikin. Feces dibe ku materyalek avahiyek ne kevneşopî be, lê ew bi hêsanî peyda dibe û ji armanca xwe re xizmet dike. Cûreyên cûrbecûr ên mêşhingivên kêzikan cûrbecûr şêwazên mîmariya fekalî çêdikin, ji mertalên bi şeklê fanosê bigire heya kulîlkên hûrgulî, yên ku dişibin hêlînên çûkan.

Vê lêkolînê ronahiyê dide ser şiyanên balkêş ên kurmikên kêzikê, jêhatîbûn û adaptasyona wan nîşan dide. Lêgerîna ecêbên veşartî yên xwezayê matmayî û îlhamê didomîne, tevlihevî û afirîneriya afirîdên herî piçûk ên li ser gerstêrka me jî eşkere dike.

Definitions:

– Çêlekên kêzik: Komek mêşokan di nav malbata mêşhingivên pelan de, ku bi qalikên xwe yên jorîn ên qubeyê ku dişibin şêlê kurmikan têne naskirin.

- Larvae: Qonaxa negihîştî ya kêzikê, berî ku bi metamorfozê bibe forma xweya mezinan.

- Mertal: Avahiyek ku ji hêla kurmikên kêzikên kevroşkan ve bi karanîna fêkiyên xwe ve hatî çêkirin, parastin û kamûflajê peyda dike.

- Kamûflaj: Çalakiya tevhevkirina bi derdora xwe re ji bo ku xwe ji tesbîtkirin an nêçîrê dûr bixin.

– Anus: Deriyê ku tê de bermayiyên bermayî ji laşê zindeweran derdixin.

– Predator: Ajalên ku nêçîrê dikin û zîndewerên din dixwin.

- Mîmîk: Çalakiya dişibin tiştekî din ji bo bidestxistina awantajeke jiyînê.

– Mîmarî: Huner an jî pratîka sêwirandin û çêkirina avahiyan.

- Zelal: Bi hûrgulî baldariyek mezin nîşan dide; pir bi baldarî û rast.

– Parazîtoîd: Zîndewerên ku hêkên xwe di laşê zîndewerên din de dikin, di dawiyê de mêvandarê wan dikujin.

– Kevirên gewherî: Kevirên giranbiha an jî nîvbihagiran ên ku di zêran û tiştên din ên xemilandî de têne bikaranîn.

- Koleksiyonên dîroka xwezayî: Koleksiyonên nimûneyên parastî, ku bi gelemperî li muzexaneyan têne bicîh kirin, ji bo lêkolîn û lêkolîna zanistî têne bikar anîn.

– Deq: Tiştek ku ji bo balê dikişîne an jî dixapîne tê bikaranîn.

– Bêdawî: Nabe ku were bikar anîn an jî bête kirin.

- Filaments: Avahiyên dirêj û mîna têlan.

– Kulîlkên zirav: pêkhateyên spiral.

– Muzexane: Saziyên ku berhemên çandî, dîrokî û zanistî ji bo dîtin û perwerdehiya gel diparêzin û nîşan didin.

Çavkanî:

- Gotara Kovarê: ZooKeys, "Avanî û fonksiyona mertalên feqê yên kurmikên tortoise (Chrysomelidae: Cassidinae), bi komeleyên nebatên mêvandar ên nû" (URL tune)

- Nivîskarê Lêkolînê: Lynette Strickland, biyolog li Zanîngeha Boston

- Nivîskarê Lêkolînê: Caroline Chaboo, hevkara lêkolînê li Muzexaneya Dewletê ya Nebraska li Zanîngeha Nebraska-Lincoln