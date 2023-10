Çavdêrxaneya Vera C. Rubin Bi Algorîtmaya Nû Asteroidan Keşif Dike

Çavdêrxaneya Vera C. Rubin, ku dê di sala 2025-an de dest bi xebatê bike, berî destpêkirina xwe ya fermî jî kapasîteyên xwe yên tespîtkirina asteroîdê nîşan da. Lêkolînerên li zanîngeha Washingtonê algorîtmayek nû ya bi navê HelioLinc3D pêş xistine, ku li ser bingeha çend wêneyan bi awayekî serkeftî asteroîdeke nêzîkî Erdê nas kiriye. Algorîtm girêdana pir-şev pêk tîne, daneyên ji çend şevan berhev dike da ku tiştên rastîn bi karanîna kêmtir çavdêriyên ji amûrên heyî bibîne.

Çavdêrxaneya Rubin armanc dike ku di çend mehên pêşîn ên xebatê de hejmara asteroîdên naskirî û asteroîdên potansiyel xeternak (PHA) du qat bike. PHA asteroîd in ku rêwiyên wan ew qas nêzikî gerstêrka Dinyayê ne ku ew dikarin bi gerstêrka me re li hev bikevin. Bi teleskopa xweya mezin a Simonyi Survey û lenseya herî mezin a çavê masî ya cîhanê, çavdêrî dê her sê rojan carekê wêneyên dîjîtal ên ezmên bikişîne, ku her şev bi qasî 20 terabytes daneyan çêbike.

Heliolinc3D bi daneyên anketa ATLAS ku ji hêla Zanîngeha Hawai'i ve hatî çêkirin hate ceribandin. Di vê ceribandinê de, algorîtmê bi serfirazî PHAyek bi navê 2022 SF289, ku ji hêla ATLAS ve hatî dîtin lê bi karanîna rêbazên kevneşopî wekî tiştek nû nehat nas kirin nas kir. Algorîtm bi kêmkirina wêneyên li pey hev û tespîtkirina cûdahiyan guheztinên li ezmanan tespît dike. Dûv re ronî û pozîsyona van cûdahiyan dipîve.

Ji bilî naskirina PHA-yan, Çavdêrxaneya Vera C. Rubin tê çaverêkirin ku vedîtinên cihêreng ên pergala rojê bike, di nav de tiştên kembera Kuiper û hêmanên navstêrkî yên potansiyel mezin. Çavdêrgeh dê bi girtina hejmareke nedîtî ya daneyan û peydakirina zanyariyên hêja li ser pergala meya rojê û şûnde wê qada astronomiyê şoreş bike.

