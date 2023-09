Li Starlinkê binihêrin: Satelîtên ku ji bo UFO-yên ku li ser Houston têne xuyang kirin şaş kirin

By

Ger we berê li esmanê şevê mêze kiribe û xêzek ronahiyên geş li seranserê wê mêze kiribe, dibe ku we wan bi tiştên firîna nenas (UFO) bi xeletî bihesibîne. Lêbelê, ev ronî bi rastî beşek ji tora satelîtê Starlink in ku ji hêla SpaceX ve hatî pêşve xistin.

Starlink armanc dike ku bi karanîna bi hezaran satelaytan li dora 340 mîl li jorê Erdê, gihandina înternetê ya bi arzanî ji deverên dûr re peyda bike. Niha, zêdetirî 4,500 peykên Starlink di xebatê de ne.

Ji bo niştecîhên Houston, dê di hin şevan de fersend hebin ku li ser bajêr "trêna satelîtê" binihêrin. Li gorî şopînerek Starlink, peyk roja Pêncşemê di demjimêr 8:30 êvarê de ji bakur-rojava ber bi rojhilat ve li ser Houston, û roja Înê di demjimêr 8:38 êvarê de ji bakurrojava berbi başûr dê derbas bibin.

Ger hûn serê sibê tercîh dikin, hûn dikarin şahidiya satelîtan jî bikin, her çend dibe ku ew tarî xuya bikin. Temaşevanên destpêkê yên çûkan dikarin roja Îniyê saet 5:21 danê sibê ji bakur ber bi bakurrojhilat, şemiyê di 6:09 sibê de ji rojava ber bi bakurrojhilat, yekşem 5:26 danê sibê ji bakur ber bi bakurrojhilat, û dîsa di 6:05 sibê de ji bakur-rojava ber bi başûrrojhilat, û duşemê di 5:53 sibehê de ji rojava berbi başûrê rojhilat. Pencereyên dîtinê dikarin ji du heta heft hûrdeman be.

Di meha Tebaxê de, dema ku 15 satelaytên Starlink ji Baregeha Hêza Fezayê ya Vandenberg a Kalîforniyayê hatin avêtin, gelek kes li başûrê rojhilatê Teksasê bi şahiyekê hatin pêşwazîkirin. Vîdyoyên ku rêza ronahiyê digirin medyaya civakî diherike, di nav temaşevanan de dibe sedema ecêbmayîn û tevliheviyê.

Ji ber vê yekê, gava ku hûn rêzek ronahiyê li ezmanê şevê digerin, netirsin. Di şûna wê de, kêliyekê bisekinin ku hûn tora berbiçav a satelîtên Starlink-ê yên ku gihandina înternetê ya erzan li cîhên herî dûr jî rastiyek dikin binirxînin.

Çavkanî:

- Starlink: Tora satelaytan ku ji hêla SpaceX ve hatî pêşve xistin da ku înterneta kêm-mesref bigihîne deverên dûr. Zêdetirî 4,500 satelaytên Starlink hene ku niha li dora 340 mîl li jor Erdê ne.

- Starlink Tracker: Amûrek serhêl ku ji bo şopandina cîh û dîtina peykên Starlink tê bikar anîn.