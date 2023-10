Lêgerîna Nebatên Biyaniyan: Pencereyek li Jiyana Derveyî

Bi dehsalan, zanyar li ser têgeha jiyana biyaniyan dihizirin û ew dikare çawa xuya bike. Yek ji îhtîmala balkêş a ku xeyala lêkolîneran kişandiye, hebûna "nebatên" derveyî erdê ye. Dibe ku ev nebatên xerîb çawa xuya bibin, û em çawa dikarin wan tespît bikin?

Kûrahiya destê Orion a galaksiya Riya Şîrîn, ku bi qasî 93 mîlyon kîlometreyan dûrî stêrka wê ya zer e, gerstêrkek heye ku xwedan taybetmendiyek bêhempa ye: golek pembe-germ a ku bi peravên krîstal û spî yên berfê ve hatiye dorpêçkirin. Gola ku bi navê Gola Hillier tê zanîn, mîkroorganîzmayên seretayî yên bi navê "halobacteria" hene. Ev formên jiyanê yên nepenî, bi rengê xweya binefşî ya balkêş, di şert û mercên nebaş de pêş dikevin. Dema ku ev gol aîdî peravên başûrê Erdê yê li Rojavayê Avusturalya ye, nehêniyên ku ji hêla van halobakteriyan ve têne girtin bi potansiyel dikarin di derheqê vedîtina nebatên biyanî yên li cîhanên dûr de agahdarî bidin.

Di salên dawî de, stêrnasan zêdetirî 5,500 gerstêrkên li derveyî pergala meya rojê tespît kirine, ku rêzek cihêreng ên cîhanên xerîb û taybet eşkere dikin. Bi pêşkeftinên di teknolojiyê de, zanyar pê bawer in ku ew ê di dawiyê de îmzeya bêkêmasî ya fotosenteza derveyî erdê derxin holê, ronahiyê bidin ser hebûna nebatên biyanî.

Têgeha nebatên biyaniyan bi qasî ku meriv dikare xeyal bike dinyayek din e. Daristanên darên reş ên di bin ezmanan de bi tavên pirjimar, daristanên biyaniyan ên ku hemî ber bi rojavabûna tavê ya herdemî ve tewandin, û gewherên goştxwar ên ku formên jiyanê yên bê guman dixwin, bibînin.

Ji bo têgihîştina formên potansiyel ên jiyana biyaniyan, girîng e ku meriv prensîbên ku ji hêla fîzîkê ve hatî destnîşan kirin bifikirin. Hemî jiyan çavkaniyek enerjiyê hewce dike ku li hember hêza bêdawî ya entropiyê li ber xwe bide. Zîndewerên derveyî erdê dikarin vê enerjiyê bi sê awayên naskirî bi dest bixin: girtina tîrêja rojê mîna nebatan, karanîna kîmyewîyên neorganîk ên mîna bakteriyên hîdrotermal, an jî vexwarina zîndewerên din ên ku berê bi du awayên berê enerjiyê wergirtine.

Gava ku em îmkanên nebatên biyaniyan vedikolin, balkêş e ku meriv li gerdûnê berbelavbûna jiyana fotosentetîk bifikire. Li ser rûyê erdê, jiyana nebatan rolek serdest dilîze, ku piraniya biomasê pêk tîne. Ma dibe ku bala me ya li ser heyînên jîr ên di lêgerîna jiyana der-erdî de her dem xelet be, û ya sereke di naskirina florayê de ne ji faunayê ye?

Nancy Kiang, biometeorologist li Enstîtuya Goddard a Nasa ya ji bo Lêkolînên Fezayê, dibêje, "Em dizanin ku li ser gerstêrka me, fotosentez hema hema ji destpêka jiyanê ve serketî ye ... û tê pêşbînîkirin ku ew dikare bibe pêvajoyek serketî li gerstêrka din."

Lêbelê, lêgerîna tespîtkirina nebatên derveyî erdê dijwariyan derdixe holê. Ezmûnek girîng a ku di sala 1990-an de ji hêla keştiya fezayê Galileo ve hatî çêkirin, li ser çawaniya lêgerîna li nîşanên jiyanê ji fezayê nihêrînên hêja peyda kir. Tespîtkirina oksîjenê û hebûna klorofîl, pigmentek ku di nebatan de li her derê heye, di nav nîşaneyên ku hatine dîtin de bûn. Lêbelê, tespîtkirina "qiraxa sor", diyardeya ku nebat ronahiya sor lê ne infrasor vedigirin, îsbat kir ku ji bo tespîtkirina nebatê rêbazek pêbawertir e.

Di lêgerîna me ya ji bo nebatên biyanî de, dubarekirina vê ceribandinê bi lêgerîna li kêleka sor a li ser rûberên gerstêrkên derve dikare sûdmend be. Lêbelê, girîng e ku ji bîr mekin ku pêşkeftina nebatên axê yên li ser Erdê dora 500 mîlyon sal kişand. Dibe ku formên jiyanê yên derveyî erdnigarî rêgezek peşveçûnek cûda şopandine, ku di xuyang û taybetmendiyên wan de rê li ber cûdabûnê vedike.

Gava ku têgihîştina me ya gerdûnê berfireh dibe û kapasîteyên me yên teknolojîk pêşve diçin, lêgerîna jiyana derveyî erdê, di nav de vedîtina potansiyel a nebatên biyaniyan, soz dide ku me bikişîne û îlhamê bide me. Bi vê keşfê re, em di derheqê îmkanên jiyanê yên li derveyî gerstêrka xweya malê de têgihiştinên hêja bi dest dixin.

Pirsên Pir tên Pirsîn

Pirs: Halobacteria çi ne?

A: Halobacteria mîkroorganîzmayên seretayî ne ku di hawîrdorên hîpersalîn ên mîna Gola Hillier de têne dîtin. Ew xwedan rengek binefşî ya diyar in û di şert û mercên ku ji formên jiyanê yên din re nehesab xuya dikin de geş dibin.

Pirs: Sê awayên ku organîzmayên derveyî erdê dikarin enerjiyê bistînin çi ne?

A: Zîndewerên derveyî erdê dikarin enerjiyê bi destxistina tîrêja rojê, bikaranîna kîmyewîyên neorganîk, an jî zindewerên din bixwin. Van rêbazan dişibin ka nebat, bakteriyên hîdrotermal û heywan bi rêzê enerjiyê digirin.

Pirs: Em çawa dikarin nebatên biyaniyan tespît bikin?

A: Rêbazek lêgerîna li "qiraxa sor" e, diyardeyek ku nebat tîrêjên mezin ronahiya sor vedigirin lê ne infrasor. Tecrîdkirina ceribandinên mîna ya ku ji hêla keştiya fezayê Galileo ve hatî çêkirin dikare me bike ku hebûna nebatan li ser gerstêrkên derve nas bikin.

Pirs: Çima li şûna jiyana aqilmend li ser nebatên biyaniyan bisekinin?

A: Digel ku lêgerîna jiyana biaqil a derveyî erdê girîng bûye, berbelavbûna jiyana fotosentetîk destnîşan dike ku nebatên biyaniyan dibe ku li gerdûnê pirtir be. Vekolîna îhtîmala nebatên biyanî perspektîfek nû li ser hebûna jiyanê li derveyî gerstêrka me peyda dike.