Fêmkirina Hola Germbûna Navendî ya Dewletên Yekbûyî: Di Guherîna Avhewa de Xemgîniyek

Diyardeya herî dawî ya bi navê "çala germkirinê" bal kişand ser navenda Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Digel ku germahiya navîn a gerdûnî ji ber guheztina avhewa bi domdarî zêde dibe, ev herêma taybetî ji nîvê sedsala 20-an vir ve heman astê germbûnê nedîtiye. Lêbelê, zanyaran dît ku ev anormalî dibe ku ne encama guheztina avhewa ya ku ji navenda Dewletên Yekbûyî derbas dibe, lê bêtir tevliheviyek tevlihev a faktoran be.

Teoriyek pêşniyar dike ku aerosolên di atmosfera Dewletên Yekbûyî yên navendî de hin enerjiya rojê vedigere fezayê, bi vî rengî herêmê sar dike. Îhtimaleke din jî ew e ku zeviyên çandiniyê yên li herêmê, li gel pergalên xwe yên avdanê, wekî sarkera hilmijê ya xwezayî tevdigerin. Zêdebûna barîna ku di van du deh salên dawî de li herêmê li gorî salên berê hatine dîtin, vê teoriyê piştgirî dike. Ava zêde ya li ser peyzajê wekî sarkerek hilmijêker tevdigere, ku dibe sedema germahiya kêm.

Dema ku germahiya gerdûnî bi navînî zêde bûye, girîng e ku meriv guhezbariya xwezayî ya di pergala avhewa ya Erdê de were pejirandin. Dibe ku hin dever ji yên din rêjeyên germbûnê zûtir an hêdîtir bibînin. Wekî din, faktorên xwezayî, wekî pergalên tansiyona kêm û şert û mercên atmosferê, dibin sedema domandina qulika germbûnê. Van faktoran dibe sedema zêdebûna ewr, baran û germahiyên sartir, li hember germahiya zêde wekî tamponek tevdigerin.

Di eslê xwe de qulika germbûnê vedigere guhertinên di germahiya rûbera Okyanûsa Pasîfîk a tropîkal de, ku hem ji guherbariya xwezayî û hem jî ji germahiya gerdûnî bandor dibe. Van guheztinên germahiya okyanûsê bandorê li gera atmosferê ya li ser Dewletên Yekbûyî dike, di encamê de li deverên rojhilatê welat rêgezên hewa sartir û şiltir dibe.

Tevî rewşa niha ya germbûna çala, tê payîn ku di pêşerojê de kêm bibe. Modelên avhewa destnîşan dikin ku Dewletên Yekbûyî yên navendî dê di dawiyê de pêlên germê yên pir caran û tundtir biceribîne, her çend li gorî herêmên din bi leztir be. Di sala 2040 an 2050-an de, dibe ku germahiyên dijwar ên mîna yên ku di serdema Dust Bowl-ê de hatine ceribandin pirtir bibin.

Hebûna qulika germbûnê tevliheviya guherînên avhewa yên herêmî di çarçoveyek mezin a germbûna gerdûnî de ronî dike. Ew wekî bîranînek xizmet dike ku ne her roj germtir dibe, û guherbariya xwezayî di şekildana şêwazên avhewa yên herêmî de rolek dilîze. Digel ku Dewletên Yekbûyî yên navendî dibe ku demkî ji germahiyên sartir kêfê werbigirin, girîng e ku meriv were zanîn ku meyla giştî ya germbûna gerdûnî berdewam dike û dê di dawiyê de bandorek kûrtir li herêmê bike.

