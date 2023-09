Teqandina rezervên avê yên li ser heyvê Dibe ku ji nû ve plansazkirinê, vedîtinên lêkolînê hewce bike

By

Analîzek nû ya kraterên heyvê eşkere kir ku ev taybetmendî pir ciwan in ku rezervên kevnar ên qeşaya avê bihewînin, pêşbîniyên berê yên derbarê belavbûn û pirbûna avê li ser Heyvê dijwar dikin. Fîzîknas Norbert Schörghofer û astrofizîknas Raluca Rufu lêkolîn kirin, dîtin ku piraniya kraterên bi çîpên siyê yên daîmî, ku ji bo lêgerînên pêşerojê balkêş in, ji 2.2 mîlyar salî biçûktir in.

Beriya vê lêkolînê, zanyar bawer dikirin ku herêmên bi siya daîmî (PSR), mîna kraterên kûr, ji ber germahiya xwe ya pir sar, dikarin cemeda avê bi mîlyaran salan ve bihêlin û kom bikin. Lêbelê, vekolîn destnîşan dike ku PSR ji bo demek têra xwe ji Rojê nehatine parastin da ku rê bide vê kombûnê.

Vedîtin ji bo mîsyonên heyvê, nemaze mîsyona Artemis III ya NASA, ku niha cîhên daketinê li ser bingeha nêzîkbûna PSR-an hildibijêre, bandorên girîng hene. Digel ku vedîtin tê vê wateyê ku tê çaverêkirin ku rezervên kevnar ên qeşaya avê li ser Heyvê nebin, ew di heman demê de destnîşan dike ku PSR-yên kevin bi potansiyel dikarin ji yên piçûk bêtir av bihewînin. Naskirina temenê krateran dê ji bo mîsyonên paşerojê ji bo destnîşankirina cîhên daketinê yên guncaw bibe alîkar.

Çavkanî: Pêşveçûna Zanistî

Definitions:

Kraterên Heyvê: Kulîlk û qutbûn li ser rûyê heyvê ji ber bandora komet û asteroîdan çêdibin.

Qeşaya avê: Ava cemidî ya bi qeşayê.

Herêmên bi siya daîmî (PSR): Deverên li ser rûyê Heyvê ku qet nakevin ber tîrêja rojê.

Reservour: Cihên hilanîna xwezayî.