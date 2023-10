Eugenio Calabi: Matematîkzanek dahêner ku Geometrî û Fîzîkê Veguherand

Eugenio Calabi, matematîkzanek navdar, bi tevkariyên xwe yên veguherîner û orîjînal di qadê de dihat zanîn. Yek ji destkeftiyên wî yên herî girîng texmîna wî ya sala 1953-an a li ser çînek taybetî ya pirçandî bû, ku paşê bi navê Calabi-Yau hate nas kirin. Di destpêkê de ji hêla matematîkzanên din ve ne mumkun dihatin hesibandin, van şikilan hem di matematîkê û hem jî di fîzîkê de xwedî bandorên kûr bûn.

Manifold rûxek an cîhek e ku dikare di her pîvanê de hebe, bi taybetmendiya ku taxek piçûk li dora her nuqteyê safî xuya dike ve tête diyar kirin. Calabi eleqedar bû bi pirgirêkên Kähler, yên ku nerm in û tenê di pîvanan de ne. Ew bi taybetî li ser kêşeya Ricci, pîvanek kêşeya di matematîkê de bû.

Shing-Tung Yau, di wê demê de xwendekarek mezûn bû, di destpêkê de gumana Calabi guman kir. Lêbelê, piştî pêşkêşkirina nimûneyên dijber ên ku paşê xelet hatin îsbat kirin, Yau rastdariya potansiyela texmînê fêm kir. Di sê salên paşîn de, Yau xebitî ku hebûna celebên pêşniyarkirî yên Calabi îspat bike, di dawiyê de hebûna wan a matematîkî saz kir.

Girîngiya pirjimarên Calabi-Yau ji matematîkê derbas bû. Di nîvê salên 1980-an de, fîzîknasên ku teoriya rêzê, çarçoveyek ku dixwest hêzên xwezayê yek bike, keşf kirin ku şeş pîvanên veşartî yên ku ji hêla teoriya wan ve tê xwestin bi potansiyel dikarin di hundurê pirjimarên Calabi-Yau de veşêrin. Vê girêdana bi teoriya stêlan re lêkolînek li ser taybetmendiyên cûrbecûrên Calabi-Yau zêde kir, û di encamê de bi hezaran şeklên cihêreng hatin çêkirin.

Calabi bi xwe bal kişand ku ramana wî ji ber girêdana wê ya bi teoriya rêzan re, lê tekez kir ku texmîna wî ya eslî tenê pirsek geometrîkî bû. Di seranserê kariyera xwe de, Calabi bi pirskirina pirsên balkêş û destpêkirina mijarên nû yên xwendinê dihat zanîn.

Beşdariyên Eugenio Calabi hem li ser matematîkê û hem jî li ser fizîkê bandorek mayînde kiriye. Nêzîkatiya wî ya dahênerî û ramanên veguherîner berdewam dike ku nifşên pêşerojê yên matematîkzan û zanyaran teşwîq bike.

