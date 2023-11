Nêrînên Nû Di Serpêhatî û Pêşkeftina Gerdûnê de

Sira li pişt esl û pêşkeftina gerdûna me ya berfireh her gav zanyar û fîlozofan jî dîl girtiye. Naha, projeyek bingehîn a bi navê simulasyonên FLAMINGO armanc dike ku bi karanîna simulasyonên pêşkeftî yên komputerê ve van pirsên bingehîn ronî bike.

Van simulasyonên, ku li ser superkomputerek hêzdar li sazgeha DiRAC li Keyaniya Yekbûyî têne kirin, fersendek bêhempa peyda dikin ku em lihevhatina tevlihev a pêkhateyên cihêreng ên kozmîk lêkolîn bikin. Ji maddeya normal, stêrk, galaksiyan û hemû pêkhateyên berçav ên ku di destê me de ne; ji maddeya tarî re, maddeya nepenî ku berpirsiyarê hêzên gravîtasyonê yên razdar e; û enerjiya tarî, hêza nenas ku berfirehbûna bilez a gerdûnê dimeşîne - FLAMINGO kevir li ser kevir nahêle.

Di nav van simulasyonan de ya herî mezin 300 mîlyar perçeyên ecêb pêk tê, ku her yek girseya galaksiyek piçûk temsîl dike, ku cîhek kub a mezin a 10 mîlyar salên ronahiyê vedigire. Ji bo çareserkirina vê dijwariya hesabkerî ya mezin, astronoman koda SWIFT-ê pêşve xistin, ku bi karîgerî barê xebata mezin li ser 30 hezar CPU belav dike.

Digel ku FLAMINGO bi soza peydakirina bersivên pirsên herî kûr ên li dora eslê me ve tê peyda kirin, vedîtinên wê yên destpêkê ne tiştek balkêş bûn. Kaxezên zanistî yên ku bi hûrgulî rêbazên simulasyonan, pêşkêşî û encamên taybetî vedibêjin hatine weşandin, ku yek kaxez li ser tengezariya balkêş a "sigma 8" vedibêje.

Ev tengezarî ji analîza tîrêjên paşxaneya mîkropêla kozmîkî, bermahiyeke qels a Teqîna Mezin, ku destnîşan dike ku kombûna maddeya gerdûnê divê ji ya ku tê dîtin bêtir eşkere bibe, derdikeve holê. Bi tevlêkirina cûrbecûr cûrbecûr, lêkolîner hêvî kirin ku vê nakokiyê çareser bikin û di modela madeya tarî ya sar de têgihiştinên hêja pêşkêş bikin.

Her çend çareseriya bêkêmasî ya tansiyonê nezelal dimîne jî, simulasyonên FLAMINGO hûrguliyek girîng eşkere kiriye: hewcedariya tevlêbûna maddeya normal, ligel madeya tarî, ji bo pêşbîniyên rasttir. Dema ku ya paşîn li ser danûstendinên gravîtasyonê serdest e, hebûna maddeya normal, digel danûstendinên xwe yên zêde yên mîna zexta radyasyonê û bayên galaktîkê, nayê paşguh kirin. Beşdariya wê xwedî potansiyela ku valahiya di navbera model û çavdêriyan de bike pirek heye.

Tevhevkirina maddeya normal di simulasyonan de ji ber têkiliyên wê yên tevlihev, zehmetiyên din derdixe holê. Lêbelê, tîmê FLAMINGO teknîkên fêrbûna makîneyê bi kar aniye da ku bandorên bayên galaktîkî kalibr bike. Bi berawirdkirina pêşbîniyên ji sîmulasyonên cihêreng bi daneyên cîhana rast re, wan ji bo têgihiştinek bêkêmasî ya pêkhatin û avahiya gerdûnê gavek girîng avêtine.

Her çend daneyên FLAMINGO ji ber mezinahiya wê ya mezin hêj ji raya giştî re ne berdest in, encamên projeyê ji bo têgihiştina me ya gerdûnê bê guman kûr in. Gava ku em lêkolîna kok û pêşkeftina gerdûna xwe didomînin, FLAMINGO wekî şahidiyek ji lêgerîna meya bêdawî ya zanînê û kapasîteyên bêhempa yên astronomiya hesabker a nûjen radiweste.

Pirs û Bersîv

Pirs: FLAMINGO çi ye?



FLAMINGO projeyek e ku bi simulasyonên komputerê ve girêdayî ye ku ji bo eşkerekirina sirên esl û avahiya gerdûnê ye. Ew teknolojiya herî pêşkeftî û algorîtmayên pêşkeftî bikar tîne da ku pêşkeftina pêkhateyên cihêreng ên kozmîk model bike.

Pirs: Di simulasyonên FLAMINGO de pêkhateyên sereke çi ne?



Simulasyonên FLAMINGO tevger û danûstendinên maddeya normal (wekî stêrk û galaksiyan), madeya tarî (berpirsiyar ji bandorên gravîtasyonê) û enerjiya tarî (berfirehbûna gerdûnê dimeşîne) lêkolîn dikin.

Pirs: Girîngiya tansiyona "sigma 8" ya ku di yek ji kaxezan de hatî destnîşan kirin çi ye?



Tengasiya "sigma 8" behsa nakokiya di navbera kombûna maddeya ku ji hêla modela madeya tarî ya sar ve hatî pêşbînîkirin û tiştê ku li gerdûnê tê dîtin de vedibêje. Çareserkirina vê tengezariyê ji bo erêkirina têgihiştina meya heyî ya pêşkeftina kozmîk pir girîng e.

Pirs: Çima tevlêbûna maddeya normal di simulasyonan de girîng e?



Dema ku maddeya tarî di serî de danûstendinên gravîtasyonê bi rê ve dibe, maddeya normal bi hêzên din ên mîna zexta radyasyonê û bayên galaktîkê beşdar dibe. Tevlî maddeya normal ji bo pêşbînkirina rasthatinên di navbera modelên teorîk û daneyên çavdêriyê de pir girîng e.

Pirs: Lekolînwanan çawa tevliheviyên danûstendinên madeya normal ên di simulasyonan de çareser kirin?



Tîma FLAMINGO teknîkên fêrbûna makîneyê bikar anîn da ku bandorên bayên galaktîkî pîvandin. Gelek simulasyonên bi pîvanên cihêreng bi çavdêriyên cîhana rastîn re hatin berawirdkirin, ku bûn sedema pêşbîniyên rasttir û têgihiştinek kûr a strukturên gerdûnê.

Pirs: Ma daneyên simulasyona FLAMINGO ji gel re peyda dibin?



Heya nuha, daneyên FLAMINGO ji ber mezinahiya wê ya girseyî bi gelemperî nayê gihîştin. Lêbelê, kesên eleqedar dikarin ji bo lêpirsînên din bi nivîskarê têkildar re têkilî daynin.