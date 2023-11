Teleskopa James Webb Nîşanên Potansiyel ên Jiyanê li Gerstêrka Dûr vedibêje

By

Teleskopa James Webb, teleskopa herî pêşketî ya ku heta niha hatiye afirandin, careke din bala zanyaran kişandiye ser xwe. Di vedîtina xwe ya nûjen a herî dawî de, teleskopê li gerstêrka dûr îmzeyên kîmyewî yên balkêş tesbît kir ku potansiyela jiyanê ji derveyî Dinyayê pêşniyar dike.

Ev gerstêrka ku bi qasî 120 salên ronahiyê dûrî me ye, ku bi navê K2-18b tê zanîn, ji hêla okyanûsek mezin ve hatiye nixumandin ku xuya dike ku karibe piştgiriyê bide jiyanê. Tiştê ku vê vedîtinê hê bêtir berbiçav dike, tespîtkirina molekulek bi navê dimethyl sulfide (DMS) ye, ku bi gelemperî bi organîzmayên zindî ve girêdayî ye.

Wekî din, lêkolîneran hebûna metan û karbondîoksîtê di atmosfera gerstêrkê de tespît kirin. Van vedîtinan, digel statûya K2-18b wekî gerstêrkek Hycean - gerstêrkek hem bi okyanûs û hem jî atmosferek dewlemend a hîdrojenê - wê ji bo hebûna jiyanê dike hêviyek balkêş.

Dema ku K2-18b dikeve navbera mezinahiyên Dinya û Neptûnê, ew ne mîna gerstêrkên din ên pergala meya rojê ye. Her çend lêkolîner bi van vedîtinan dilgeş in, hîna jî gelek tişt hene ku li ser vê gerstêrka nepenî û niştecîhên wê yên potansiyel fêr bibin.

Her çend kaxeza lêkolînê ya ku bi hûrgulî van dîtinan vedibêje hîna jî neçûye lêkolîna peer, zanyar hêvîdar in û dilxwaz in ku bêtir îmkanan bikolin. Spektrografa Mid-Infared Instrument (MIRI) ya Teleskopa James Webb dê rolek girîng di eşkerekirina razên K2-18b û gerstêrkên din ên mîna wan de bilîze.

Zanyar hêvî dikin ku bi mebesta ku nîşanên jiyanê li ser gerstêrkên derve yên jîngehê nas bikin, têgihîştina me ya gerdûnê û cîhê me di hundurê wê de şoreş bike. Van keşfên vê dawîyê qonaxên sozdar pêk tînin ku beşdarî têgihîştina me ya mezin a cîhanên Hycean û potansiyela jiyana derveyî erdê dibin.

Gava ku civata zanistî bi dilgermî li benda pêşkeftin û têgihiştinên din e, Teleskopa James Webb berdewam dike ku sînorên zanîna me bişewitîne, û me nêzîktirî bersiva pirsa kevnare dike: Ma em di gerdûnê de tenê ne?

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Teleskopa James Webb çi ye?

Teleskopa James Webb teleskopa herî bi hêz e ku heya niha ji aliyê mirovahiyê ve hatiye çêkirin. Ew şiyana dîtina dûrtir û bi zelalî ji hemî teleskopa berê heye, ku asoyên me di warê keşfkirina fezayê de berfireh dike.

2. Gerstêrka Hycean çi ye?

Gerstêrkek Hycean celebek gerstêrka derve ye ku hem xwedan okyanûs û hem jî atmosferek dewlemend a hîdrojenê ye. Van gerstêrkan xwedan potansiyela piştgirîkirina jiyanê ne ku em pê dizanin, ji bo zanyaran eleqeyek mezin çêdikin.

3. K2-18b çiqas dûr e?

K2-18b bi qasî 120 salên roniyê ji dinyayê dûr e.