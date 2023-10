Bandora domdar a lingan: windabûna genetîkî di nifûsa whale de

Lêkolînek nû eşkere dike ku cihêrengiya genetîkî ya balanan, bi taybetî balikên şîn û gemar, ji ber bandorên wêranker ên valên bazirganî yên di sedsala 20-an de pir kêm bûye. Tîma lêkolînê ya navneteweyî ev yek bi analîzkirina hestiyên waliyan ên ku ji 100 salan şûnda yên baş hatine parastin, vedîtin, ku li nêzî stasyonên nêçîrê yên mayî yên li Girava Gurcistana Başûr li Okyanûsa Atlantîk a Başûr hatine dîtin.

Di lêkolînê de li ser sê cureyan sekinîn: şîn, fin, û gewrik. Encam destnîşan dike ku balikên şîn û gemarî tevahî rêzikên DNA yên dayikê winda kirine. Rêzên zikmakî girîng in ji ber ku ew bîranînên çandî hildigirin, wek zanîna cihên xwarin û mezinbûnê, ku ji nifşekî derbasî nifşekî din dibin. Wendakirina nesla zikmakî tê wateya windakirina zanîna hêja.

Di sedsala 20-an de, ji ber ku nifûsa balanan li çaraliyê cîhanê kêm bû, nêçîrvanan bala xwe dan Nîvkada Başûr, ku di encamê de tenê li herêmê zêdetirî 2 mîlyon waliyan hatin kuştin. Girava Gurcistana Başûr, ku bi qasî 1,300 kîlometreyan li rojhilatê Giravên Falklandê ye, yek ji wan cihên ku qereqolên nêçîrê yên balîneyan lê hatine danîn, bû. Di vê heyamê de bi qasî 175,000 balîf li nêzî giravê hatin kuştin.

Digel ku hin nifûsa balanan li Atlantîka Başûr nîşanên başbûnê nîşan didin, ew pir li jêr hêjmara xweya pêş-balkêşana texmînkirî dimînin. Rêjeyên hêdî yên nûsandinê yên balikên mezin ên balîng, di nav de balikên şîn û gemarî, bêtir beşdarî hejmarên wan ên kêm ên heyî dibin. Van waliyên îkonîk hîn jî kêm kêm li hin jîngehan têne dîtin, ev yek nîşana tunebûna gengaz an tunebûna herêmî ya nifûsê ye.

Lêkolîn di derbarê vejandina giştkî ya gewherên şîn, gûz, û fin li Atlantîka Başûr de ji ber cihêrengiya genetîkî ya nisbeten bilind, xweşbîniyek hişyar peyda dike. Lêbelê, rêzikên DNA yên zikmakî yên di balikên şîn û şîn de winda bûne. Her çend piraniya waliyên ku îro dijîn neviyên wan ên ku ji serdema nêçîrvaniyê sax mane ne, dibe ku hin saxên wê demê hîn jî hebin. Ji ber ku ev gewrik dikarin 90 sal an jî zêdetir bijîn, hestek lezgîn heye ku agahdariya genetîkî berî ku her û her winda bibe belge bikin.

Fêmkirina dîroka genetîkî ya nifûsa balanan ji bo agahdarkirina hewildanên parastinê û parastina tiştê ku dimîne pir girîng e. Zanyar armanc dikin ku ji paşerojê fêr bibin da ku di pêşerojê de windahiyên din kêm bikin. Lêkolîna ku li Girava Gurcistana Başûr hate kirin firsendek bêhempa peyda dike ku dîroka genetîkî ya balanan bêdawî were parastin, lê bilindbûna germahiyê ji ber guherîna avhewa dibe ku parastina DNA ya di hestiyan de xetere bike.

Bi ronîkirina ronahiyê li ser bandora nêçîra waliyan a bazirganî, ev lêkolîn li ser hewcedariya berdewamkirina hewildanên ji bo parastin û parastina nifûsa balanan tekez dike. Parastina mîrateya genetîkî ya van afirîdên birûmet xwedî girîngiyek herî bingehîn e, ji ber ku ew dihêle ku rewşa paşerojê, niha û pêşerojê ya giyanên li okyanûsên me baştir were fam kirin.

Çavkanî: Journal of Heredity