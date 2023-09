Dema ku Agahdarî Dikeve Kulek Reş Diçe Ku derê?

Li gorî Nisbiyeta Giştî ya Einstein, her tiştê ku ji asoya bûyera çala reş derbas bibe, her û her çûye. Ew girse, bar û leza goşeyî ya çala reş zêde dike lê nikare jê derkeve. Lêbelê, têgihîştina me ya fizîkî ya kuantumê ji me re vedibêje ku em bêtir bifikirin. Çalên reş ne ​​statîk in lê bi demê re diherikin, tîrêjên Hawking derdixin. Ev yek pirsê derdixe holê ka çi bi agahdariya ku çûbûn kunek reş çêdibe.

Dema ku fîzîknas li ser agahdarî diaxivin, ew ne tenê rêzikên tîpan an jimareyan vedibêjin. Di heman demê de ew dikare dewletên quantum, dewletên tevlihev, îşaretên ku sedemîtiyê bicîh dikin, û pîvanên entropiya laşî jî bihewîne. Entropî hejmara aranjmanên gengaz ên pergala kuantûmê dipîve.

Di bûyera kunek reş de, heke agahdarî têkeve hundur, xuya dike ku ew her û her winda dibe. Lêbelê, pêşniyarek heye ku dibe ku agahdarî di dawiyê de wekî ku qulika reş hilweşe derkeve holê. Ev li ser vê ramanê ye ku perçeyên tevlihevkirî têkiliyek veşartî li seranserê asoya bûyerê diparêzin.

Lê paradoksa agahdariya çala reş nehatiye çareser kirin. Çarenûsa agahdariya di hundurê kunek reş de hîn jî sir e. Dîtina çareseriyek ji vê paradoksê re yek ji mezintirîn dijwariyên fîzîkê ye.

Bi kurtasî, li gorî Relatîtiya Giştî, her tiştê ku bikeve çalekek reş her û her çûye. Lêbelê, fîzîka kuantumê pêşniyar dike ku dibe ku agahdarî hîn jî di tîrêjên derketinê de were parastin û kodkirin dema ku çala reş diherike. Ev sira neçareserkirî, ku wekî paradoksa agahdariya çala reş tê zanîn, di warê fîzîkê de mijarek lêkolîn û nîqaşên tund dimîne.

