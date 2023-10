Heyva Nû, Eclipse Nû: Dîmenek li ezmanan

By

Dê reqseke ezmanî li ezmanê şevê çêbibe, ji ber ku girtina heyvê du hefte piştî rojgirtinek balkêş a rojê, nêrîna me xweş dike. Vê mehê, di 28ê cotmehê de, heyv dê li qiraxa bakurê siya Dinyayê bigere, û dîmenek dîtbarî ya balkêş biafirîne.

Digel ku girtina tavê ya vê dawiyê bi "zengila xwe ya agir" temaşevanan heyecan kir, girtina heyvê ya qismî ya pêşeroj dê bi tevahî dîmenek cûda be. Mixabin, yên ku bûne şahidê rojgirtinê dibe ku vê bûyera heyvê ji bîr nekin ji ber ku ew ê di dema rojê de çêbibe dema ku heyv li binê asoyê ye. Vê carê, Nîvkada Rojhilat, di nav de Kanada û New England, dê di pozîsyona sereke de be ku şahidiya vebûna girtina zewacê bike.

Gava ku heyv di êvarê de hildikişe, niştecîhên parêzgehên Deryayî yên Kanadayê dikarin çavê xwe bidin umbra, beşa hundurê tarîtir a siya Dinyayê, ku ji rûyê heyvê diherike. Temaşevanên bi çavên tûj ên li New England-ê di heman demê de dibe ku siya qels a penumbra, beşa derveyî siviktir a siyê jî bibînin.

Ji bo ku hûn dîmena herî baş a girtinê bikişîne, ji bîr mekin ku heyv dema ku roj diçe ava, dibe sedem ku ezmanê tîrêjê bi ronî bibe. Ji bo dîmenek zelal a heyvê, li bendê bin heya ku ezman hinekî tarî bibe û heyv ji asoyê bilindtir bibe. Newfoundland û Labrador dê di dema hilbûna heyvê de nîvgiraniyê biceribînin, ku derfetek temaşekirinê hinekî dirêjtir bike.

Li vir demjimêrek bûyerên eclipse (di dema herêmî de):

– Hîv ket penumbra: Ne xuya ye

– Hîv ket umbra: Ne xuya ye

- Mid-eklips: 5:45 (EDT)

- Heyv berdide umbra: 5:52 pm (ADT)

- Pîvana pelên heyvê: 6:26 (ADT)

Di dema girtinê de, heyv wê gav bi gav ji penumbra derbasî sîwanê bibe. Penumbra, êleka derve ya zirav a siya Dinyayê, dê dest bi siya qels li milê çepê yê heyvê nîşan bide. Her ku dem bi pêş ve diçe, qiraxa heyvê dê bikeve bin sîwana tarîtir, û destpêka girtina qismî nîşan dide. Umbra dê tenê beşeke piçûk ji pîvana heyvê bigire, ku tenê digihîje kratera Tycho.

Dema ku heyv ji umbrayê derkeve dê piştî 77 hûrdeman bi dawî bibe, ji bo kesên ku têra xwe şad in ku şahidiya wê dikin, bîranînek matmayî bihêle.

Pirs: (Pirs)

Pirs: Girtina heyvê çi ye?

A: Girtina heyvê diqewime dema ku Dinya xwe di navbera tav û heyvê de li hev dike û sîwanekê dixe ser heyvê.

Pirs: Dê girtina heyvê ya pêşerojê li seranserê cîhanê xuya bibe?

A: Na, ev eclipse dê di serî de li Nîvkada Rojhilat were xuyang kirin, digel Kanada û New England ku xwedan dîtina çêtirîn e.

Pirs: Eclips çend caran çêdibin?

A: Girtinên tav û heyvê bi gelemperî bi cot têne, bi girtina heyvê du hefte berî an piştî girtina tavê pêk tê.

Pirs: Girtina heyvê ya din dê kengê çêbibe?

A: Girtina heyvê ya din dê di 25-ê Adarê ya sala pêş de bûyerek penumbral be, ku ji Amerîkaya Bakur û Başûr hez dike.

Pirs: Ez çawa dikarim dîmena herî baş a eclipse bigirim?

A: Li bendê bin heta ku ezman tarîtir bibe û heyv ji asoyê bilindtir be da ku guleyek zelal peyda bike. Ji bo ku hûn ji nêz ve temaşe bikin, teleskop an dûrbînan bikar bînin.

Gava ku heyv seredana xwe li ber siya Dinyayê dike, bila em bi ecêbên gerdûna xwe şa bibin û hurmeta kêliyên derbasbûyî yên vê baleta ezmanî bigirin.