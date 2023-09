Vedîtina Keşfkirina Hybridek Dog-Fox fikaran li ser Bandora kûçikên navmalî li ser jîngeha çolê zêde dike

By

Keşfa vê dawîyê ya hîbrîdek kûçik-fox, ku bi navê "dogxim" tê zanîn, li Brezîlyayê di nav zanyaran de eleqe peyda kir û fikarên li ser bandora kûçikên me yên heywanan li ser nifûsa heywanên çolê zêde kir. Ev mexlûqê bêhempa, xaça di navbera xezala pampas a mê û kûçikekî malî yê nêr de, baweriya berê ya ku kûçik û zozan nikarin mezin bibin, dişoxilîne.

Dogxim piştî ku maşîneyek lê xist hat dîtin û birin navenda rehabîlîtasyonê ya jîngeha kovî. Karmendan têkeliya wê ya taybetî ya taybetmendiyên laşî û behreyî dît. Bi taybetmendiyên xwe yên mîna zozanan ên mîna guhên qutkirî û tercîha xwarina mamikên piçûk, lê bi qîrîna kûçikan re, ev hîbrîd wekî dozek meraq dimîne ku bi ceribandina genetîkî ve hatî pejirandin.

Hîbrîdîzasyon dema ku du cure bi hev re çêdibe û bi bav û kalên genetîkî yên tevlihev çêdibe. Bi gelemperî, heywan di nav cûreyên xwe de hevjînî dikin. Nakokbûna genetîkî, ku ji hêla cûdahiyên di hejmara kromozoman û tevgera hilberandinê de tê destnîşankirin, bi gelemperî pêşî li hîbrîdîzasyona serfiraz digire. Lêbelê, gava ku celebên ji nêz ve girêdayî, mîna kûçik û guran, hevjîn dikin, şansê hîbrîdîzasyona serketî ji ber hemanheviyên wan ên genetîkî zêde dibe.

Digel ku gelek hîbrîd bêber in, ji bo celebên dêûbav xeternak in, hin hîbrîd dikarin celebên dêûbav xwe pêşbaz bikin û bi demê re şûna wan bigirin. Ev bi taybetî ji bo celebên xeternak ên bi nifûsa xizan re têkildar e. Vedîtina hîbrîdê kûçik-fox têkiliya zêde ya di navbera celebên xwemalî û çolê de ji ber niştecihên mirovan ên ku li ser jîngehên xwezayî binpê dikin ronî dike. Ev têkilî dikare bibe sedema veguheztina nexweşî û têkçûna potansiyela cihêrengiya biyolojîk.

Girîng e ku meriv têkiliyên di navbera celebên cihêreng de bişopîne da ku celebên xeternak an nifûsa kêm biparêze. Digel ku ne mimkûn e ku hîbrîdên kûçik-fox ji ber dûrbûna genetîkî ya di navbera her du celeban de bibin bûyerek hevpar, ev vedîtin wekî bîranînek encamên nediyar ên ku dikarin ji danûstendinên kûçikên me bi jîngeha çolê re derkevin. Bandora kûçikên navmalî li ser nifûsa heywanên çolê hewce dike ku bêtir lêkolîn û nirxandin.

