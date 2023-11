Gerdûna Berfireh: Vekirina Mysteries Cosmîk

Şeva 5-6ê Cotmeha 1923an, di têgihiştina me ya gerdûnê de guherîneke berbiçav nîşan da. Wê demê, stêrnasan bawer dikirin ku Riya Şîrî, dîmenek xweşik a şevên bê heyv, tevahiya gerdûnê temsîl dike. Lêbelê, ev têgihiştin guherî dema ku Edwin Hubble, stêrnasek Amerîkî, wêneyek 45-deqeyî ya Nebula Andromeda kişand ku bi teleskopa 100-inç Hooker a mezin li Çavdêrxaneya Mount Wilson li California girt.

Wêneya Hubble dîmenek balkêş derxist holê. Li şûna tiştekî tenê mîna ewr, wê berhevokek mezin a stêrkên takekesî, di nav de stêrkek guhêrbar a Cepheid, vekir. Hebûna van stêrkan ji bo pîvandina dûrahiya heyberê bû amûrek, ku bû sedema vedîtinek berbiçav. Werhasil, 'Nebula Andromeda' galaksiyek cihê ye, ku 2.5 mîlyon salên ronahiyê dûrî me ye û bi qasî trîlyonek stêrk tê de ye. Vê vedîtinê têgihiştina serdest ku Riya Şîriyê tevaya gerdûnê ye şikand.

Ji wê kêliya girîng, astronoman di têgihîştina gerdûnê de gavên pir mezin avêtine. Li ser vedîtinên Hubble, di sala 1929-an de hate destnîşan kirin ku gerdûn bi lezek ji leza ronahiyê zûtir berfireh dibe. Ev vedîtin bû sedema pêkhatina teoriya "Bang Banga Mezin", ku pêşniyar dike ku tevahiya gerdûn ji yek xalek berê derketiye.

Pêşketinên teknolojîk di lêgerîna me ya gerdûnê de rolek girîng lîstine. Tespîtkirina pêlên radyoyê di salên 1940î de rêyên nû ji bo lêkolîna tiştên ezmanî vekir. Di salên 1 û 2-an de danasîna sondajên fezayê yên mîna Voyager 1960 û Voyager 1970, çavdêriyên ji nêz ve û daneyên hêja ji gerstêrkên derve û hîvên wan peyda kirin. Îro, amûrên nûjen ên mîna Teleskopa Fezayê ya Hubble û Teleskopa Fezayê ya James Webb rê didin me ku em li seranserê dirêjahiya pêlên cihêreng çavdêriya gerdûnê bikin, û astên nedîtî yên hûrguliyê derxînin holê.

Lêgerîna me ji pergala meya rojê wêdetir diçe. Lêgerîna li gerstêrkên derve, gerstêrkên ku li dora stêrkên din dizivirin, heta îro zêdetirî 5,500 gerstêrkên pejirandî bi dest xistine. Hin ji van cîhanan tewra li devera ku jê re tê gotin 'Zêrîn Zêrîn' dijîn, ku şert û mercên ava şil, û potansiyel jîyana ku em pê dizanin, rast in.

Li pêş çavan, paşeroja keşfên astronomîkî sozek mezin digire. Îhtîmala ku mirov di sala 2025-an de vegere heyvê, û her weha îhtîmala mîsyonên mirovî yên ji bo Marsê di dehsalên pêş de, armanca me ya kolektîf geş dike. Wekî din, lêkolîna domdar armanc dike ku sirên maddeya tarî û enerjiya tarî derxîne holê, ji me re hêviyê dide ku fîzîka nû ya ku dikare karên bingehîn ên gerdûnê rave bike vebikin.

Gava ku em li ser rêwîtiya nedîtbar a vedîtina kozmîk difikire, cewhera her gav pêşveçûyî ya têgihîştina me tê bîra me. Her peyxama nû komek pirsên nû vedike, û me ber bi rastiyên kûr ên ku di gerdûna ku em jê re dibêjin mal de ne, vedike.

Ezmanên zelal,

Gary Boyle - Astronomê Backyard

Pirs û Bersîv

Edwin Hubble di sala 1923 de çi kifş kir?

Edwin Hubble keşif kir ku Nebula Andromeda, ku berê dihate fikirîn ku ewr e, bi rastî galaksiyek cihê ye ku 2.5 mîlyon salên roniyê dûrî Riya Şîrî ye.

Vedîtina Hubble li ser gerdûnê çi eşkere kir?

Vedîtina Hubble eşkere kir ku gerdûn ji ya ku berê dihat bawer kirin pir mezintir e. Ew têgihîştina ku Riya Şîrî tevahîya gerdûnê ye şikand û rê li ber têgihîştina me ya berfirehbûna gerdûnê vekir.

Di teknolojiya astronomîkî de hin pêşkeftinên vê dawiyê çi ne?

Pêşketinên dawî yên di teknolojiya stêrnasiyê de teleskopa fezayê yên mîna Teleskopa Fezayê Hubble, Çavdêriya X-ray Chandra, Teleskopa Fezayê Spitzer, û Teleskopa Fezayê ya James Webb ya ku nû hatiye avêtin hene. Van amûran rê didin stêrnasan ku di dirêjahiya pêlên cihêreng de bi hûrguliyên bêhempa li gerdûnê temaşe bikin.

Çend gerstêrkên derve hatine dîtin?

Heya nuha, zêdetirî 5,500 gerstêrkên derdor hatine pejirandin, bi hezaran berendamên potansiyel hêj nehatine piştrast kirin. Ev gerstêrk li derveyî pergala meya rojê hene û li ser cihêrengiya pergalên gerstêrk ên di galaksiya me de têgihiştinan pêşkêş dikin.