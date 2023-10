Zanyaran piştî ku di nav lavaya kevnar de hêmanek nepenî tesbît kirin, vedîtinek şaş kirin, ku rê li ber teoriyan vedike ku navika Dinyayê diherike. Lêkolînek li ser lavaya 62 mîlyon salî ku li Girava Baffin a Arşîpela Arktîk a Kanadayê diherike, asta helyum-3, îzotopek hindik a ku bi xebata hundurê gerstêrka me ve girêdayî ye, astên ne asayî bilind eşkere kir. Encamên ku di kovara Nature de hatin weşandin, di nav lêkolîner û pisporan de gengeşiyek tund vekir.

Tîma lêkolînê, ku ji jeokîmîstên Enstîtuya Okyanûsa Woods Hole û Enstîtuya Teknolojiyê ya Kalîforniyayê pêk tê, xwendinên ji herikîna lavaya kevnar a Girava Baffin berhev kirin. Wan keşif kir ku girseya erdî rêjeya herî bilind a helyum-3, helium-4, û îzotopeke din a ku heya niha di zinarên volkanîk ên erdî de hatine dîtin dihewîne. Vê yekê balek berbiçav kişandiye, ji ber ku dîtina astên weha bilind ên helium-3 li cîhek ne-astronomîkî girîng e.

Helium-3 ji ber xwezaya xwe pir kêm e. Dema ku digihêje ser rûyê erdê, ji hewayê direve û li fezayê belav dibe. Ji ber vê yekê, heke helyum-3 li ser rûyê erdê were dîtin, îhtîmal e ku ew ji navika erdê derketibe. Ev vedîtin bi potansiyel dikare mînakên fizîkî yên materyalê bingehîn peyda bike, ku têgihîştina berê ya ku navika Dinyayê ji holê rakiriye dijwar bike.

Encamên vê vedîtinê pir mezin in. Zanyar dikarin materyalê bingehîn bi awayên ku berê ne mimkun bûn lêkolîn bikin heke were destnîşankirin ku ew materyal bi rastî ji navokê diherike. Hebûna helium-3 ya seretayî dibe ku di derbarê çêbûna gerstêrka me de sirên ku bi rêyên din nayên desteser kirin bigire. Ev vedîtin destnîşan dike ku Erdê kûr ji ya berê dînamîktir e, ku têgînên kevneşopî yên veqetîna jeokîmyayî ya di navbera bingeh û qatên din ên gerstêrka me de hilweşîne.

Forrest Horton, jeokîmîstek li Enstîtuya Oceanografiyê ya Woods Hole, vê vedîtinê "heyecan" bi nav dike û tekez dike ku hê bêtir kar heye ku were kirin. Lêkolîn ji bersivên wê zêdetir pirsan derxistiye holê, rêyên nû ji bo lêkolîna li ser bingeha Erdê vedike. Di rapora zanyaran de ku di kovara Nature de hatî weşandin de delîlên din ên lehiya bingehîn hatin pêşkêş kirin.

Bi tevayî, ev vedîtina serpêhatî zanîna heyî ya di derbarê bingeha Erdê de dijwar dike û ji zanyaran re fersendek peyda dike ku materyalê bingehîn bi awayên nedîtî vekolin. Encamên vê lêkolînê dikare têgihiştina me ya pêkhatin û dînamîkên gerstêrka me şoreş bike.

